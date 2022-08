Rozenek-Majdan w „Dzień dobry TVN”. Prokop: To tygrysica show biznesu

Przypomnijmy, Małgorzata Rozenek-Majdan ma pojawić się w roli prowadzącej „Dzień dobry TVN”. Nie ustają spekulacje, kto miałby partnerować prezenterce na ekranie. Pojawiły się między innymi plotki, że mógłby to być Krzysztof Skórzyński. Teraz Pudelkowi udało się porozmawiać w tej sprawie z Marcinem Prokopem. Kogo dziennikarz widzi u boku Rozenek-Majdan w „Dzień dobry TVN”?

Prokop o Rozenek-Majdan: Tygrysica show biznesu

– Ja myślę, że dobrym partnerem dla Gosi – gdybym ja miał wybierać z tej palety, która jest do dyspozycji – byłby Krzysiek Skórzyński. To jest bardzo doświadczony dziennikarz, który pracował w trochę innych okolicznościach przyrody. Myślę, że stanowiłby dla Gosi świetną przeciwwagę. Ona – kobieta, która jest tygrysicą show biznesu, a on taki bardzo konkretny, merytoryczny. Byliby jak yin i yang, jak orzeł i reszka – stwierdził.

Przy okazji Prokop podał, że on sam otwarty byłby na propozycję poprowadzenia formatu z Rozenek-Majdan. – Ja Gosię bardzo lubię i gdy mamy się okazję gdzieś przeciąć, to jest po prostu fajna babka. Można ją lubić albo nie, jej wizerunek może się podobać albo nie, ale – nie wiem, jak to zabrzmi w kontekście kobiety – ona naprawdę ma jaja – ocenił.

