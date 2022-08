Chylińska zrobiła sobie tatuaż z błędem? Fani szybko to wyłapali

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 19. Za nami wiele emocjonujących koncertów. W środę na scenie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Ralph Kaminski, Feel, Natalia Nykiel, Blue Café, Enej, Mirosław Kalisiewicz & Dekokt, Nocny Kochanek, Kombi i Storo. Odbyło się też jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych – przyznano Bursztynowego Słowika. Wyróżnienie trafiło do Michała Szpaka.

Chylińska zrobiła sobie tatuaż z błędem?

Uwagę widzów przykuł szczególnie występ Agnieszki Chylińskiej, jednak nie ze względu na samo wykonanie, a na nowe tatuaże, które pojawiły się na twarzy artystki. Piosenkarka często mówi o tym, jak ważna jest dla niej wiara, dlatego nikogo nie zdziwił napis „Blessed”. Drugi tatuaż jednak – jak wszystko na to wskazuje – został wykonany z błędem. Na twarzy Chylińskiej pojawił się napis: „Never Endig Sorry”. Jak szybko wyłapali jej fani, w słowie „Ending” zabrało jednego „n”.

Istnieje co prawda szansa, że tatuaż miał wyglądać właśnie w ten sposób, jednak jeżeli jest to promocja i upamiętnienie nowej trasy Chylińskiej „Never Ending Sorry”, możliwe, że artystka padła ofiarą niefortunnej pomyłki tatuatora.

