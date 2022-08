Powstaje serial na podstawie książki „Emigracja” Malcolma XD

Powieść „Emigracja” sprzedała się w nakładzie 65 tys. egzemplarzy i będzie pierwszą Malcolma XD, na podstawie której powstanie serialowa produkcja.

To historia młodego, nieco szalonego chłopaka, który zaraz po skończeniu liceum decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Celem tej podróży nie jest tylko chęć „dorobienia się”, ale przede wszystkim spotkanie z wielkim światem, który z małomiasteczkowej perspektywy wydaje się niezwykle fascynujący. Główny bohater jest bowiem, jak często podkreśla, mieszkańcem miasta o liczbie mieszkańców 10000-19999. „Emigracja” w charakterystyczny, tzw. „pastowy” sposób mówi o jednym z najważniejszych polskich zjawisk społecznych ostatnich dekad. To również opowieść o dorastaniu w powiatowej Polsce, obfitującej w totalnie zaskakujące i czasami absurdalne przygody na trasie z Polski do Londynu i w samej Wielkiej Brytanii.

Malcolm XD o „Emigracji”

– „Emigracja” to oparta na moich losach historia o tym, jak na rzeczonej emigracji nie tylko nie dać się zabić, ale i nauczyć się życia. Można by stwierdzić, że żyć każdy jakoś tam umie, ale gdy trafia się z "Dni Agrestu" w małym mieście w Polsce centralnej do Londynu, gdzie są inne zwyczaje, kultury, wyznania i idee, to swoje pomysły na życie trzeba przewartościować. Pomagają w tym poznani po drodze romscy handlarze kamperami, tirowcy, squattersi, rosyjscy oligarchowie, rodzina królewska i recydywiści ukrywający się na wyspach przed polskim wymiarem sprawiedliwości — przy których to akurat człowiek zamiast życia uczy się raczej jak nie zginąć - mówi Malcolm XD, autor książki i współscenarzysta serialu.

Obsada i twórcy serialu

Reżyserem 10-odcinkowego serialu jest Łukasz Kośmicki („KLANGOR”), który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka. Zdjęcia do serialu ruszyły kilka dni temu i będą realizowane w Polsce i w Londynie. Główne role w serialu zagrają Tomasz Włosok („KRUK”, „Boże ciało”) oraz Michał Balicki („Planeta singli. Osiem historii").

Premiera serialu „Emigracja” wiosną 2023 roku.

