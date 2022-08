Katarzyna Skrzynecka ostro do internautów. „Odpie******* się”

Katarzyna Skrzynecka prawie codziennie zamieszcza jakieś treści na Instagramie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej najnowszy wpis pokazuje jednak, że czasem warto zrobić przerwą i zdystansować się od życia w sieci. Zwłaszcza na urlopie w pięknym Mielnie, skąd celebrytka pozdrawiała obserwujących ją internautów.

Wśród wielu komentarzy, Skrzynecka wypatrzyła sporo negatywnych, w których zarzucano jej retuszowanie twarzy. W odpowiedzi na te zarzuty, aktorka opublikowała kolejne nagranie. Padły tam słowa, których w dłuższej perspektywie jurorka programu „Twoja twarz brzmi znajomo” może żałować.

– Wczoraj wysłaliśmy z mężem pozdrowienia z Mielna. Dziękujemy wszystkim normalnym – zaczęła aktorka. – A tym innym, którzy z uporem maniaka będą pisać, że moja twarz jest wycięta i przerobiona, muszę Was zmartwić, tak nie jest – kontynuowała.

– Nie umiem używać takich programów i już mi się nudzi odpisywanie, że tak właśnie jest. Albo też, że wszędzie wstrzykuję sobie botoks. Nie mam. Tym drugim, co tak durnie piszą, rzeknę „odpie****cie się” – zakończyła Skrzynecka.

Skrzynecka uderzyła w tabloidy

W maju tego roku Katarzyna Skrzynecka mocno skomentowała także doniesienia gazet, mówiące o jej znudzeniu rolą jurorki w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Gwiazda opublikowała obszerny post, w którym dała upust emocjom i ostro oceniła tabloidy. „Czy naprawdę ktokolwiek przytomny serio czyta podobne brednie w tabloidzie i jeszcze — nie daj Boże – naiwnie wierzy w istnienie tak grubymi nićmi uszytych, fikcyjnych »pseudo-informatorów«?” – pisała.

„Nie mam i nigdy nie miałam zbyt ambitnych oczekiwań po tabloidach, ale serio? Redakcja »Super Expressu«, która przysyła swoich dziennikarzy na plan realizacji naszego programu »Twoja twarz brzmi znajomo«, a my cierpliwie i grzecznie poświęcamy im czas na rozmowy w przerwach nagrania odcinka – zamiast publikować to, co owym w rzeczywistości odpowiedzieliśmy – z braku potencjalnej sensacji, woli stworzyć wyssane z palca brednie, fikcję i kłamstwo kłamstwem poganiane?” – dodawała.

Czytaj też:

Straż graniczna zatrzymała Cezarego Pazurę z rodziną. Chodziło o zawartość ich bagażu