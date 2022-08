Straż graniczna zatrzymała Cezarego Pazurę z rodziną. Chodziło o zawartość ich bagażu

Cezary i Edyta Pazurowie wyjechali z dziećmi na wakacje do Los Angeles. Przygody rodziny możemy na bieżąco obserwować w mediach społecznościowych celebrytów. Jedną z nich była sytuacja, która ich spotkała tuż po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych – straż graniczna zwróciła uwagę na bagaż Cezarego.

„Zaczęło się chwilą grozy już na lotnisku w Los Angeles. Gdy dostaliśmy walizki, podszedł do nas piesek patrolujący. Znajomi podejrzewali nas, a my podejrzewaliśmy znajomych. Piesek usiadł przy walizce Czara. Znajomo odetchnęli z ulgą, a ja się zaczęłam zastanawiać, jak będę samotnie wychowywać dzieci. Pani ze straży granicznej zajrzała do walizki Czara i zabrała nam kabanosy „ – czytamy na InstaStories.

„Wakacje z dziećmi” to oksymoron

Trzeba przyznać, że wycieczka do obcego kraju z trójką dzieci do nie lada wyzwanie. Edyta Pazura przyznała w poście na Instagramie, że „wakacje z dziećmi to oksymoron”.

„Stwierdzenie”wakacje z dziećmi „ to oksymoron, tym bardziej w pierwszych dniach, kiedy trzeba się zorganizować. Uwielbiam Stany. Biorę je garściami ze wszystkimi wadami i zaletami, jednak ilość bodźców przekracza nawet moje wyobrażenie o miejscu. Troje dzieci+USA=mieszanka wybuchowa. Postawiłam na dużą ilość lodów i innych uspokajaczy, abyśmy mogli chociaż spokojnie walizki przerzucić” – napisała.

instagramCzytaj też:

Trwa Festiwalowe Lato Konesera pełne sztuki. Mnóstwo wydarzeń kulturalnych w jednym miejscu