Maja Bohosiewicz zdegustowana tekstem popularnej piosenki. „Rzygam”

„Nie wiem czy to brama lwa, a może po prostu weszłam w wiek, w którym na wszystko narzekam i powtarzam sławetne: ach ta dziesiejsza młodzież” – zaczęła swój wpis Maja Bohosiewicz. By lepiej zobrazować, o czym mowa, przytoczyła fragment tekstu utworu „Wyglądasz idealnie”.

„Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje. Kolejną nockę skarbie spędzamy już we dwoje. Chciałaś mieć łobuza jak twoje koleżanki. Podejdę teraz bliżej, ja zerwę z ciebie majtki” – cytuje wykonawcę o pseudonimie Skolim. Wokalista disco-polo od prostych skojarzeń nie stroni też w teledysku, otaczając się roztańczonymi kobietami.

„Nosz kurde bele, jak tak można?! Piosenka, która jawnie poniża kobiety, traktuje je przedmiotowo i zwyczajnie jest wulgarna. Leci sobie w tych eskach, chłopcy słuchają, dziewczynki słuchają. Mózgi jak gąbki – wniosek?! Dziewczyna do ru******, ważny jest tylko wygląd i żeby przypadkiem się nie zakochała – bo on chce jej koleżanki. RZYGAM” – skomentowała Bohosiewicz.

W podobnym tonie sprawę oceniały też internautki, które obserwują aktorkę na Instagramie. „NIE. To jest masakra i tak samo się zniesmaczyłam – SERIO!!! I to jeszcze w radiu leci! DNO TOTALNE! Tyle pracy na rzecz Kobiet i takie gówno” – pisała jedna z nich. „To jest wręcz żenujące i nie powinno być puszczane publicznie” – dodawała inna osoba.

Dodajmy na koniec, że utwór „Wyglądasz idealnie” tylko na portalu YouTube ma ponad 47 milionów wyświetleń.

