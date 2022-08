„Wiadomości”. Danuta Holecka przeszła metamorfozę. Zobaczcie, jak teraz wygląda

Holecka rozpoczęła karierę w Telewizji Polskiej już w 1993 roku po tym, jak wygrała konkurs na prezentera. Przygotowywała relacje z obrad Senatu, a niedługo potem zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydania „Wiadomości” TVP1. Przez lata prowadziła także programy takie jak „Info Serwis”, „Minęła dwudziesta”, „Echo dnia”, „Rdziennik Regionów”, „Dziś wieczorem” czy „Gość Wiadomości”. Od 2016 roku dziennikarka oskarżana jest o stronniczy sposób przedstawiania informacji w głównym wydaniu „Wiadomości” Telewizji Polskiej.

Holecka przeszła metamorfozę

Przez lata widzowie przyzwyczaili się do charakterystycznej fryzury Holeckiej. Nosiła ciemne włosy, zazwyczaj z grzywką zaczesaną na bok. Od jakiegoś czasu dziennikarka zaczęła nieco eksperymentować. Z czarnych włosów przeszła do brązu, potem do pasemek, a teraz zaprezentowała się w blondzie, co nie umknęło fanom programu i internautom. 1 sierpnia mogli oni zobaczyć Holecką w zupełnie innym wydaniu. Dziennikarka spięła też włosy, pozostawiając tylko charakterystyczną dla siebie grzywkę, zaczesaną na bok. Co myślicie o tej zmianie?

