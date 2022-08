Tyszka zdradził, jak nazwała syna Sokołowska. To oryginalne imiona

Katarzyna Sokołowska znana jest w Polsce szerokiej publiczności głównie z tego, że jest jedną z jurorek w programie „Top Model” na antenie TVN. 49-latka podzieliła się informacją o tym, że zostanie mamą w kwietniu tego roku. Dziecko przyszło na świat w lipcu, a Sokołowska pokazała zdjęcie jego stópek na Instagramie, co wywołało lawinę komentarzy z gratulacjami.

Sokołowska nie ukrywała co prawda swojej ciąży, jednak nie dzieli się tym aspektem życia w mediach społecznościowych. Do tej pory nie wyjawiła fanom imienia swojego dziecka. Zrobił to za nią teraz jej kolega z planu „Top Model” Marcin Tyszka. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej TVN Tyszka zapytany został przez reporterkę Jastrząb Post, czy podoba mu się imię, które nadała Sokołowska swojemu dziecku. Powiedział, że imię bardzo mu się podoba i jest słodkie, po czym zdradził, że maluch nazywa się Iwo Lew.

– Ja uważam, że powinien mieć na imię Tysio, ale to będzie na trzecie. Na drugie ma Lew. Iwo Lew. Iwo Lew Tysio brzmiałoby dobrze, bo ostatecznie ten synek i tak się nasłuchał mojego gadania na co dzień, i na pewno, jak mnie usłyszy po raz pierwszy, to od razu będzie wiedział, że to wujek Tysio – żartował.

