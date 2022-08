Tamara Gonzalez Parea sprzedaje czaszki za 850 zł. Podobne można kupić na... AliExpress

Przypomnijmy, w ostatnim odcinku „Sprawy dla reportera” pojawiła się influencerka, znana niegdyś jako Macademian Girl – Tamara Gonzalez Parea. Została przedstawiona jako „terapeutka uzdrowień dźwiękiem” i w trakcie programu zagrała na bębnach. Miało to pomóc uczestniczce magazynu, pani Emilii z Białegostoku, która rzeszła udar mózgu i szuka teraz pomocy w odzyskaniu sprawności intelektualnej. Od czasu emisji programu wideo z Pareą w głównej roli robi furorę w sieci.

Całe wydarzenie jest jeszcze bardziej medialne z uwagi na fakt, że „Sprawa dla reportera”, która kiedyś funkcjonowała jako program Elżbiety Jaworowicz, w którym pomaga się ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, ostatnio jest odbierany jako internetowy „mem”. W styczniu 2022 roku głośno było o odcinku, w którym wyemitowano reportaż dotyczący przemocy seksualnej i burzliwego rozwodu małżeństwa. W trakcie, przy obecnych w studiu bohaterach formatu, pojawił się tam też lider zespołu Masters, który wykonał piosenkę „Żono moja”. Spotkało się to z gigantyczną krytyką programu w internecie.

Influencerka ze „Sprawy dla reportera” sprzedaje czaszki „zapobiegające występowaniu nowotworów”

O występie influencerki w programie Jaworowicz wypowiedziała się teraz Karolina Korwin-Piotrowska, która na swoim Instagramie porusza wszelkie tematy związane z tym, co dzieje się akurat w show-biznesie. Podała ona wpis Wojtka Kardysa, w którym pisze on: „W sklepie naszej ekspertki od kuracji dźwiękowej (ze Sprawy dla Reportera), którą tak chętnie zaprasza TVP, można kupić kryształowe czaszki, które »zapobiegają występowaniu nowotworów«. Za jedyne 850 zł. Jakim cudem to jest w ogóle legalne?!”.

„2 miliardy z budżetu ROCZNIE. My za to płacimy. To są nasze podatki” – skomentowała Korwin-Piotrowska. Dodała także zdjęcie podobnych czaszek, które na AliExpress dostać można za... 71,35 zł.

