Billie Eilish wydała dwie nowe piosenki. To gitarowe kawałki

– Od 2017 lub 2018 roku nie graliśmy niczego przedpremierowo – powiedziała Billie Eilish podczas show w Manchesterze, zanim ona i jej brat Finneas po raz pierwszy wykonali utwór na scenie. Piosenka kończy się nagranymi w zeszłym miesiącu w Manchesterze głosami publiczności.

Piosenki przypominają, że 20-letnia Eilish pozostaje jedną z najbardziej cenionych piosenkarek i autorek tekstów swojego pokolenia. Pisze oraz wydaje muzykę zarówno obserwacyjną, jak i refleksyjną na temat własnych doświadczeń życiowych i społeczeństwa.

— Wraz z Finneasem naprawdę chcieliśmy, żeby te utwory ukazały się jak najszybciej. No i są! Wykonywanie „TV" podczas trasy było niesamowite, dlatego wzięliśmy dźwięk z pierwszego wieczoru w Manchesterze i umieściliśmy go w piosence. Mam ciarki za każdym razem, gdy to słyszę. Mam nadzieję, że spodobają wam się obie piosenki. Dziękujemy za możliwość dzielenia się z wami naszą muzyką – podkreśliła.

