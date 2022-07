Tomasz Ziętek ożenił się! Są fotki ze ślubu aktora

33-letni Tomasz Ziętek jest jednym z najbardziej znanych obecnie polskich aktorów. Na swoim koncie ma role w filmach takich jak "Kamienie na szaniec", "Boże ciało" czy "Żeby nie było śladów". Od jakiegoś czasu zajmuje się również muzyką, udzielając się w zespole The Fruitcakes. Od wielu lat Ziętek związany jest prywatnie z Delfiną Kaią Zdanowicz. Para, która nie dzieli się w sieci swoim prywatnym życiem, tym razem najwyraźniej przestała się tym tak mocno przejmować. Jeden z gości obecnych na weselu, pokazał w sieci zdjęcia z uroczystości.

Tomasz Ziętek ożenił się

Uroczystość odbyła się 16 lipca we wsi Swołowo, a udział brały w niej największe polskie gwiazdy, w tym między innymi Andrzej Seweryn czy Stefan Pawłowski. Ten drugi postanowił pokazać na Instagramie kilka fotek z ceremonii, pisząc, że był to „wspaniały ślub” i „nie zapomni go nigdy” .

Na fotkach widzimy, że panna młoda zdecydowała się na prostą, piękną sukienkę, odsłaniającą ramiona. Na stopach nie miała wysokich szpilek, a białe trampki z delikatnymi kwiatami, które zresztą widocznie były jednym z motywów przewodnich wyjątkowego dnia. Ziętek miał na sobie jasny garnitur i niebieską koszulę.

