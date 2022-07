Khloe Kardashian spodziewa się kolejnego dziecka z niewiernym Tristanem Thompsonem

Do mediów właśnie dotarła informacja, że Khloe Kardashian spodziewa się kolejnego dziecka, którego ojcem jest Tristan Thompson. Jedna ze sławnych sióstr oraz koszykarz NBA mają już czteroletnią córkę True. Jest to o tyle zaskakujące, że kiedy Khloe Kardashian była w ostatnich tygodniach ciąży, świat obiegła informacja, że sportowiec ma romans.

W grudniu 2021 na jaw wyszła kolejna relacja, w którą uwikłał się Tristan Thompson. Tym razem jego wybranką była Maralee Nichols, trenerka fitness. Kilka tygodni wcześniej koszykarz oświadczył się siostrze Kim Kardashian. Sportowiec miał próbować namówić kochankę do aborcji oraz proponował jej ogromne pieniądze za milczenie. Nichols się jednak nie zgodziła i urodziła syna. Testy potwierdziły, że ojcem jest partner Khloe Kardashian

Khloe Kardashian spodziewa się drugiego dziecka

Obecnie para ma nie być już razem, ale jedyne co ich łączy to rodzicielstwo. Jak się okazuje, temat jest na tyle żywy, że para postanowiła postarać się o jeszcze jedną pociechę, ale to nie jedna ze sławnych sióstr urodzi dziecko. Celebryci wynajęli surogatkę, jeszcze zanim na jaw wyszło, że sportowiec spodziewa się potomstwa także z Maralee Nichols. Mimo to jak donoszą zagraniczne media Khloe Kardashian ma być niezwykle wdzięczna surogatce i niecierpliwością czeka na swoje drugie dziecko.

– Khloe jest niesamowicie wdzięczna niezwykłej surogacie za tak piękne błogosławieństwo. Chcielibyśmy prosić o życzliwość i prywatność, aby Khloe mogła skupić się na swojej rodzinie – powiedziała przedstawicielka Khloe Kardashian.

