Pezet przeprasza za zejście ze sceny na Dniach Ursynowa

Pezet był jednym z muzyków, którzy wystąpili na Dniach Ursynowa. Koncerty odbyły się 10 i 11 czerwca. Z okazji 45-lecia istnienia warszawskiej dzielnicy poza raperem na scenie pojawili się: Happysad, Kult, Organek, Mery Spolsky, Limboski, Luxtorpeda, Dixon 37 czy Viki Gabor.

Koncert Pezeta miał być o tyle wyjątkowy, że była to reaktywacja Płomienia'81 czyli raperskiego duetu z Onarem. Swoją przygodę z rapem muzycy zaczynali właśnie na Ursynowie, gdzie nagrywali pierwsze utwory.

Pezet zszedł ze sceny po dwóch minutach

Kiedy rozpoczął się długo wyczekiwany koncert, Pezet po dwóch minutach ewidentnie na coś się zdenerwował i zszedł ze sceny. Odstawił mikrofon i już nie wrócił na scenę. Fani byli szalenie zawiedzeni, a na rapera wylał się hejt. Jego menadżer zabrał głos, ale nie mogliśmy liczyć na nic więcej niż zdawkowa wypowiedź. – Nie chcemy roztrząsać tej sprawy. Wystąpił pewien problem techniczny, który spowodował zejście Pezeta ze sceny. Przykro nam, ale takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, aby publiczność na Ursynowie usłyszała Płomień'81 na żywo – powiedział Zbyszek Niedziałek.

Pezet przeprasza za swoje zachowanie

Chociaż dalej nie wiemy, co tak zdenerwowało Pezeta, to artysta postanowił przeprosić za swoje zachowanie. Na swoim Instagramie zorganizował serię pytań i odpowiedzi Q&A oraz poruszył ten wątek. „Jest mi bardzo przykro, że zaistniała taka sytuacja, zdarzyło się to dodatkowo w mojej dzielnicy, z którą jestem związany. Przeprosiłem za to dość osobiście i obszernie na kolejnym koncercie P81, ale zdaję sobie sprawę, że mogło to nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych” – zaczął raper.

Następnie przeprosił nie tylko fanów, ale także zespół. „Dlatego jeszcze raz po stokroć przepraszam każdego, kto przyjechał specjalnie na nasz koncert na Dni Ursynowa, kto jest moim fanem, kto poczuł się olany, urażony czy zdezorientowany tą sytuacją. Tak samo jak przepraszam mojego kumpla z zespołu i cały zespół, kolejny raz, bo oczywiście zrobiłem to osobiście i zrobiłem to również na kolejnym koncercie na scenie” – dodał z pokorą Pezet.

Mimo to w mediach społecznościowych rapera wciąż nie brakuje nieprzychylnych komentarzy, a fani nie mogą zapomnieć mu jego zachowania.

