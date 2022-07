Coldplay podczas koncertu wykonał polski utwór. Muzycy wyrazili również wsparcie dla Ukrainy

Zespół Coldplay wystąpił w Warszawie na Stadionie Narodowym w piątek 8 lipca. Bilety na to wydarzenie były wyprzedane od dawna, a brytyjska grupa jak zwykle nie zawiodła fanów. Ostatni raz Coldplay grał w Warszawie pięć lat temu, także na stadionie.

Kilka lat temu, jeszcze przed wydaniem ostatniej płyty „Music of the Spheres”, grupa zapowiedziała, że jeśli nie uda im się znaleźć sposobu na ruszenie w trasę koncertową bez strat dla środowiska, to wydarzenia się nie odbędą. Na szczęście dla fanów, udało się rozwiązać problem. Muzycy ogłosili, że po rozmowach z ekspertami w jakiś sposób spróbują zrównoważyć szkody, które planeta poniesie przez koncerty. Poinformowali o tym uczestników wydarzenia jeszcze przed rozpoczęciem. Każdy bilet oznaczał jedno posadzone drzewo, wsparcie akcji sprzątania oceanu, cegiełka przeznaczona na rzecz ochrony zwierząt i środowiska oraz renaturyzacji gleby, a także wyraz solidarności dla prawa środowiskowego i rzecznictwa.

Podkreślono też, że podczas trasy akumulatory są z odnawialnych źródeł energii, a transport zasilany jest energią wiatrową. Każdy z uczestników otrzymał opaskę LED wykonaną z materiałów z recyklingu.

Coldplay wystąpił na Stadionie Narodowym

– Dobry wieczór, przyjaciele z Polski! Wspaniale was znowu widzieć. Nie znam polskiego, ale postaram się powiedzieć co nieco w waszym języku. Jesteśmy niebywale wdzięczni za to, że możemy wystąpić w Warszawie. Zapraszamy na najlepszej jakości show i wieczór pełen emocji – przywitał się z fanami Chris Martin.

Podczas wydarzenia nie zabrakło największych hitów Coldplay „Adventure of a Lifetime", „Paradise", „Viva la vida", „Hymn for the Weekend" czy „My Universe". Zgodnie z zapowiedzią, koncert był absolutnie magiczny. Wizualizacje, oświetlenie i lasery sprawiły, że uczestnicy mogli poczuć się jak w innym świecie. Chris Martin dopilnował, by fani skoncentrowali się na byciu tu i teraz. Chwilę przed refrenem „A sky full of stars” nagle przerwał. Wyznał, że ostatni raz był w Warszawie pięć lat temu i to dla niego ważna chwila. Chciał, żeby zarówno muzycy, jak i słuchacze zapamiętali ją jako magiczną. – Telefon do kieszonki, dłonie do nieba – wyraził nietypową prośbę Martin.

Co ciekawe, zespół zmieniał też miejsca, bo dwie dodatkowe sceny znalazły się na płycie Stadionu Narodowego. Członkowie założyli też maski przybyszów z innej planety, a przy piosence „People of the Pride”, wokalista pokazał tęczowe serce, jako znak solidarności ze społecznością LGBT.

Coldplay wykonuje ukraińską piosenkę

To jednak nie koniec nawiązań do sytuacji na świecie. Chris Martin ze sceny poprosił o wysłanie dla Ukrainy wsparcia. – Wznieśmy ręce w górę, wyślijmy w stronę Ukrainy miłość, pokój, solidarność i dobrą energię. Ukraino, nie jesteś sama! – powiedział ze sceny. Po tych słowach na scenie pojawił się Romario z Ukrainy, który wykonał z zespołem ukraińską piosenkę „Obijmy"

Natomiast podczas piosenki „Yellow”, jednego z największego hitów grupy, wszystkie światła zapaliły się na żółto, a Chris Martin fragment piosenki zadedykował zaatakowanemu przez Rosję państwu.

Coldplay śpiewa Sen o Warszawie

Zespół Coldplay przygotował też piosenkę-niespodziankę dla polskich fanów. Ku zaskoczeniu wszystkich na bis grupa wykonała „Sen o Warszawie” Czesława Niemena. Chris Martin do „Parachutes” zaśpiewał: „Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim. Najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny!”. Wokalista, mimo że łamał sobie język i trudno było go zrozumieć, to zdecydowanie kupił serca wszystkich uczestników wydarzenia.

