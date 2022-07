„The Voice of Poland”. Do sieci trafiła lista jurorów

„The Voice of Poland” to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Międzynarodowy format od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na wokalne „perełki”, które udało się odkryć jurorom, ale także ze względu na nieoczywistą formułę. Podczas castingów jurorzy, którzy decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, siedzą tyłem. Dopiero kiedy zdecydują się na przyjęcie uczestnika do swojej drużyny, mogą się odwrócić. Natomiast w przypadku odwrócenia się kilku foteli, to kandydat decyduje, w czyjej drużynie chce być.

Program wylansował już wiele gwiazd, chociażby tegorocznego reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji Krystiana Ochmana. Wokalista zwyciężył 11. edycję show.

„The Voice of Poland” kto będzie jurorem?

13. edycja programu pojawi się antenie Telewizji Polskiej dopiero jesienią, ale już trwają spekulację, kogo tym razem zobaczymy w roli jurora „The Voice of Poland”. Lista gwiazd, które mają prowadzić swoich podopiecznych, pojawiła się na Wikipedii. Według tych doniesień w formacie TVP pierwszy raz mieliby oceniać Tatiana Okupnik i Piotr Kupicha z zespołu Feel. Zgodnie z tymi doniesieniami kolejny raz na fotelach jurorów mielibyśmy zobaczyć Justynę Steczkowską oraz Tomsona i Barona.

Portal Pudelek postanowił sprawdzić te rewelacje u źródła. Osoba związana z produkcją „The Voice of Poland” wyznała, że nazwiska nie są jeszcze potwierdzone. – Lista nie jest prawdziwa. Nie ma jeszcze ustalonego składu jury. Na pewno w nowej edycji nie zobaczymy Sylwii Grzeszczak i Edyty Górniak, to wiemy już dziś – powiedziało źródło.

Portalowi udało się też ustalić, że umowę z TVP podpisał Marek Piekarczyk, ale nie wiadomo, czy chodzi o muzyczny talent show, czy o inny program. W poprzedniej 12. edycji uczestników oceniali Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska i debiutująca w tej roli Sylwia Grzeszczak.

