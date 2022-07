Ricky Martin oskarżony o przemoc domową i nękanie. Wydał oświadczenie

Ricky Martin już kolejny raz ma problemy z prawem. Poprzednie kłopoty pojawiły się w zeszłym miesiącu. Wówczas popularny muzyk został oskarżony o niewpłacenie swojej byłej menadżerce odpowiedniej prowizji. Kobieta zażądała od niego 3 milionów dolarów, ale sprawa jeszcze się nie rozwiązała.

Ricky Martin oskarżony o przemoc domową i nękanie

Teraz nad Martinem zawisły kolejne czarne chmury. Do służb dotarły informacje o przemocy domowej i nękaniu, którego miał dopuścić się wokalista w stosunku do osoby, z którą się spotykał. Artysta miał nieustannie pojawiać się przed domem swojej sympatii, a także nękać telefonami. Sąd zdecydował o zakazie zbliżania się. Teraz do sprawy odniósł się sam Ricky Martin. Mężczyzna wydał oświadczenie, które znalazło się na jego Twitterze. Gwiazdor podkreślił, że zarzuty są fałszywe. „Wydany przeciwko mnie zakaz jest oparty na fałszywych zarzutach” – zaczął. Podkreślił też, że również chce wyjaśnić sprawę w sądzie. „O wszystkim rzetelnie poinformuje przed sądem” – czytamy na profilu aktora.

Ricky Martin podkreślił też, że ze względu na to, że sprawa jest w toku, nie może zdradzić zbyt wiele i podziękował za słowa otuchy. „Jako że sprawa jest w toku, nie mogę składać oświadczeń. Jestem wam wdzięczny za wsparcie” – dodał.

Kim jest Ricky Martin?

Ricky Martin to portorykański wokalista urodzony w 1971 roku. Jest twórcą takich hitów jak „She Bangs”, „Livin' La Vida Loca”. Stworzył też piosenkę na Mundial 1998 „La Copa de la Vida”. Na swoim koncie ma wiele nagród m.in. Grammy i Latin Grammy. Jego album „Ricky Martin” osiągnął status siedmiokrotnej platyny. W 2010 roku wyznał, że jest homoseksualny, a osiem lat później poślubił malarza Jwana Yosefa, z którym wychowuje czwórkę dzieci.

twitterCzytaj też:

Tom Cruise i jego mistrzowskie wcielenia. 15 najlepszych filmów