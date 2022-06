„Sanatorium miłości”: Władysław wziął ślub. Nie wszyscy koledzy się pojawili

Władysław Balicki widzów program Sanatorium miłości oczarował swoim urokiem osobistym i elokwencją. Senior jednak nie znalazł partnerki w progamie. Dopiero po zakończonym show przyszła do niego miłość. O szczegółach ślubu oraz relacji z Marią opowiedział w szczerym wywiadzie z serwisem telemagazyn.pl.

Balicki opowiedział, jak poznał swoją przyszłą żonę. – Z Marysią mieszkamy razem już półtora roku, w grudniu będą dwa lata. Dobrze nam ze sobą, przebywamy ze sobą non stop, dogadujemy się i to jest najważniejsze. Marysia zaprosiła mnie na Facebooku, a że oczekujących było u mnie zawsze bardzo dużo, to umknęło mi to. W pewnym momencie zauważyłem, że wycofała swoje zaproszenie, »pewnie się wkurzyła«, pomyślałem i zadzwoniłem do niej. Długo rozmawialiśmy, aż w końcu się spotkaliśmy – powiedział i dodał, że między nimi zaiskrzyło od razu. Senior podkreślił też, że to wzajemne dopasowanie się do siebie nie jest łatwe. Oczywiście, choć to wcale nie jest takie proste, żeby dwie osoby — z bagażem doświadczeń i przyzwyczajeń — tak hop cyk, się dopasowały. Trzeba wiele tolerancji i zrozumienia z obu stron – relacjonował.

Nie wszyscy koledzy się pojawili na ślubie

Władysław Balicki opowiedział też, kto nie pojawił się na ceremonii. – Ponieważ Iwona Mazurkiewicz odmówiła, Adam Siewierski również odmówił, wpadłem na pomysł, żeby zaprosić Walentynę Kozioł z pierwszej edycji. Czytałem jej poruszającą książkę, moje dzieciństwo było nieporównywalne z tym, co ona przeszła. Z drugiej edycji byli Barbara Goraj i Władysław Pieszko, z trzeciej Ania Król i Zbyszek Zamróz. Z czwartej edycji poprosiłem Huberta — nie znaliśmy się wcześniej, ale dobrze go odebrałem na ekranie, mam do niego sympatię. Jest człowiekiem spokojnym, fajny materiał na kumpla. Chociaż jest ode mnie sporo młodszy, to dzwonimy do siebie, jesteśmy w kontakcie – zdradził.

„Sanatorium miłości” – zasady programu

Niezwykły format Telewizji Polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Oglądalność każdej edycji sięga kilku milionów. Program jest również doceniany poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał w Cannes podczas targów telewizyjnych MIPTV. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide program uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 roku.

W każdej edycji do sanatorium przyjeżdża dwanaście samotnych, pochodzących z różnych zakątków Polski osób. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn połączy pobyt w malowniczo położonym miejscu: w pierwszych dwóch edycjach był to Ustroń, w kolejnych dwóch – Polanica. Bohaterowie programu uczestniczą w rozmaitych aktywnościach fizycznych, wycieczkach oraz szczerych rozmowach z gospodynią programu. Na wszystkich czekają emocjonujące atrakcje, podnoszące kondycję fizyczną zabiegi oraz ekscytujące przygody. Podczas całego turnusu, dwunastką seniorów opiekuje się Marta Manowska.

Czytaj też:

Ustawki w ​„Sanatorium miłości”? Jedna z uczestniczek wyjawiła prawdę