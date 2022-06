„KAOS”. Netflix tworzy serial na podstawie greckiej mitologii. Hugh Grant jako Zeus

Serial ma być odważnym, mrocznym komiksem, współczesną interpretacją greckiej mitologii, eksplorującą miłość, moc i życie w podziemnym świecie. Biorąc pod uwagę styl Covella, możemy raczej spodziewać się bandy bogów w dresach, a nie togach, którzy są niestali w uczuciach i aroganccy.

W serialu, oprócz Hught Granta, pojawią się, jako stała obsada: Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water), David Thewlis (Fargo), Killian Scott (Dublin Murders), Misia Butler (The School for Good and Evil), Leila Farzad (I Hate Suzie), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Rakie Ayola (The Pact) i Stanley Townsend (The Current War).

„KAOS” od Netfliksa. Jacy będą bogowie?

Hught Grant wcielić się ma w pozornie wszechmocnego, jednak desperacko niepewnego siebie i mściwego Zeusa, który od dawna cieszy się statusem „króla bogów”. Pewnego dnia jednak zaczyna dostrzegać na swoim czole zmarszczki, co uruchamia spiralę jego paranoidalnej ścieżki. Zeus nabiera przekonania, że zbliża sie jego upadek i wszędzie zaczyna dostrzegać świadczące o tym znaki.

Hades, w którego wcieli się David Thewlis, traci kontrolę nad swoim podziemnym dominium i stara się utrzymać to w tajemnicy. Hera (McTeer), „królowa bogów”, sprawuje władzę na Ziemi — i nad Zeusem — na swój własny, wyjątkowy sposób. Jednak jej władza i wolność stają się zagrożone przez rosnącą paranoję Zeusa. Zmuszona jest do podjęcia znaczących kroków, podczas gdy zbuntowany syn Zeusa, Dionizos (Rizwan), wymyka się spod kontroli i jest na dobrej drodze do kosmicznego zderzenia ze swoim ojcem.

Na Ziemi ludzie tęsknią za zmianami. Jednak Posejdon (Curtis), bóg morza, burz, trzęsień ziemi oraz koni — bardziej przejmuje się wielkością swojego superjachtu i miejscem, w którym odbędzie się następna impreza. Na nieszczęście dla bogów, niektórzy ze zwykłych śmiertelników zaczynają uświadamiać sobie, co się dzieje. Riddy (Perrineau), Orfeusz (Scott), Caneus (Butler) i Ari (Farzad) – pochodzą z różnych środowisk i wszyscy chcą stoczyć bój przeciwko Zeusowi. Każdy z nich ma do odegrania zupełnie inną rolę i każdy z nich może obalić boga.

„KAOS” – ile odcinków liczył będzie serial?

Wiadomo, że „KAOS” będzie liczył 8 odcinków. Wszystkie z nich wyreżyseruje Covell, który odpowiedzialny jest także za scenariusze. Serial wyprodukuje firma SISTER, odpowiedzialna m.in. za serial „Czarnobyl”.

