Karolina Bielawska z kolejnym sukcesem. Znów została najpiękniejszą

Karolina Bielawska zdobyła pierwsze miejsce w 70. edycji Miss World 2021, który odbył się w połowie marca. Tym samym została uznana za najpiękniejszą kobietę na świecie. 23-latka pokonała reprezentantkę Wybrzeża Kości Słoniowej Olivię Yace i Stanów Zjednoczonych Shree Saini. Dziewczyna nie kryła wzruszenia wygraną, a podczas przyjmowania korony podkreśliła, że jest zaskoczona. – Kiedy usłyszałam moje nazwisko, byłam w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy – powiedziała.

Bielawska zapewniła też, że konkursu w Puerto Rico nie zapomni do końca życia. Do wygranej odniosła się także na Instagramie. „Chciałabym podziękować wam wszystkim za ogromne wsparcie podczas tej pięknej podróży! Jestem niezmiernie wdzięczna za wszelką życzliwość, miłość i pomoc, którą otrzymałam. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby reprezentować Polskę tak dumnie, jak tylko potrafię” – czytamy na jej oficjalnym profilu.

Karolina Bielawska z kolejnym sukcesem

Teraz 23-latka zdobyła kolejny prestiżowy tytuł. Karolina Bielawska pochwaliła się nim w mediach społecznościowych. Miss World wygrała konkurs Miss Grand Slam. Tytuł jest przyznawany od 1989 roku przez portal Global Beauties, który relacjonuje konkursy piękności. Niezależne jury decyduje, która ze stu pięknych dziewcząt, będących laureatkami konkursów piękności na całym świecie, zwycięży. „Wspaniałe wieści! Jestem ekstremalnie zaszczycona, że została wybrana Miss Grand Slam” – napisała na Instagramie.

instagramCzytaj też:

Joanna Opozda pokazała cztery pokolenia rodziny. Udostępniła zdjęcie