Madonna pozwala na dotykanie swojego krocza językiem przez Tokischę i namiętnie ją całuje. Mamy nagranie!

Madonna to nie tylko niekwestionowana królowa muzyki rozrywkowej, ale też artystka, która kojarzona jest ze skandalami. 63-latka uwielbia szokować, a większość jej koncertów to prawdziwie emocjonujące wydarzenia. Do historii przeszedł jej występ z młodszą koleżanką po fachu – Britney Spears. Podczas rozdania muzycznych nagród MTV Video Music Awards w 2003 roku, wykonawczyni takich hitów jak „Material Girl” i „Like a Virgin” namiętnie pocałowała Spears. Wokalistki wykonywały wówczas piosenkę „Me against the music”.

Jak wynika z medialnych doniesień, panie powtórzyły ten czuły gest podczas wesela księżniczki popu. Britney Spears i Sam Asghari w czwartek 9 czerwca wzięli ślub. Para spotkała się na planie teledysku w 2016 roku. Ogłosili swoje zaręczyny we wrześniu zeszłego roku, na krótko przed tym, jak Spears wygrała sądową batalię i uwolniła się spod 13-letniej kurateli.

Madonna namiętnie całuje Tokischę

Mimo że minęło niemal 20 lat od pamiętnego pocałunku z Britney Spears na scenie, to Madonna postanowiła powtórzyć czułości na oczach widzów. Na jednym z ostatnim koncertów gościem Madonny była Tokischa – dominikańska raperka. Dziewczyna jest stosunkowo nowa w przemyśle muzycznym. Magazyn „The Rolling Stone” opisał ją jako „symbolu swobody seksualnej, queerowego pożądania i radykalnego feminizmu”. Dzięki takim ocenom dziewczyna zaczyna budzić spore zainteresowanie mediów. Jej pełne imię i nazwisko to: Tokischa Altagracia Peralta.

Podczas wykonywania piosenki „Hung Up”, 26-latka uklęknęła przed królową popu i zaczęła dotykać językiem jej krocza. Następnie 63-letnia Madonna namiętnie pocałowała Tokischę. Pieszczoty trwały na tyle długo, że wielu z fanów zdążyło uchwycić ten moment. Nagranie błyskawicznie obiegło sieć.

twitterCzytaj też:

Były mąż Britney Spears zatrzymany. Chciał przerwać jej ślub