Były mąż Britney Spears zatrzymany. Chciał przerwać jej ślub

Informację o zatrzymaniu Jasona Alexandra potwierdził Cameron Henderson z biura szeryfa hrabstwa Ventura. Przekazał mediom, że policja otrzymała wezwanie o tym, że mężczyzna włamał się na miejsce wyjątkowej uroczystości w czwartek 9 czerwca o godzinie 14:00. Henderson podał też, że szybko ustalono, ze wobec pierwszego męża Britney Spears wydano nakaz aresztowania w innym hrabstwie.

Jason Alexander, pierwszy mąż Britney Spears, z którym wzięła ślub w 2004 roku i ich małżeństwo trwało 55 godzin (!), transmitował na żywo ze swojego konta na Instagramie, jak włamuje się na miejsce ceremonii. Utrzymywał przy tym, że został zaproszony i wielokrotnie to powtarzał. „Ona jest moją pierwszą żoną, moją jedyną żoną” – mówił. „Jestem jej pierwszym mężem i jestem tutaj, aby rozbić to wesele” – zapowiadał.

Magazyn „Variety” podał, że śledczy wciąż badają, co dokładnie wydarzyło się w trakcie uroczystości, m.in. przesłuchując świadków. Później podejmą decyzję co do postawienia zarzutów Jasonowi Alexandrowi.

Związki Spears

Przypomnijmy, Britney Spears i Sam Asghari w czwartek 9 czerwca, mieli wziąć ślub. Para spotkała się na planie teledysku w 2016 roku. Ogłosili swoje zaręczyny we wrześniu zeszłego roku, na krótko przed tym, jak Spears wygrała sądową batalię i uwolniła się spod 13-letniej kurateli. Spears była również wcześniej przez dwa lata żoną tancerza Kevina Federline'a, z którym ma dwóch synów w wieku 14 i 15 lat.

