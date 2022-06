Jennifer Lopez ma dwójkę dzieci, które są owocem jej w związku z Markiem Anthonym. 14-letnie bliźnięta noszą imiona Emme i Maximilian. Emme już dwa lata temu dała się poznać jako utalentowana tancerka i wokalistka i coraz częściej towarzyszy swojej mamie na koncertach. Jej debiutem był występ podczas finału Super Bowl, kiedy stanęła na scenie razem z Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez przedstawia swoje dziecko zaimkami osoby niebinarnej

Teraz Emme kolejny raz pojawiła się u boku mamy. Jednak nie tylko talent dziecka J.Lo zwrócił uwagę fanów, ale także sposób, w jaki je przedstawiała. Wokalistka używała zaimków neutralnych płciowo. Nie używała „she”, ale „they” przez co podkreśliła, że 14-latka nie określa siebie jednoznacznie pod względem płci.

Jennifer Lopez nawiązała też do poprzedniego, wielkiego koncertu. – Ostatni raz, gdy występowaliśmy razem na wielkim stadionie takim jak ten, poprosiłam, żeby śpiewało ze mną cały czas, ale nie chciało. Więc to dla mnie wyjątkowy moment, ponieważ ono jest bardzo, bardzo zajęte, ma zarezerwowane terminy i jest niesłychanie drogie-żartowała gwiazda. Następnie podkreśliła, że ten moment jest dla niej wyjątkowo ważny. Sporo mnie kosztowało namówienie go do występu, ale było warte każdego pensa, ponieważ to mój ulubiony partner w duecie – podkreśliła.

Jennifer Lopez pokazała zdjęcia z koncertu z dzieckiem

Gwiazda opublikowała w swoich mediach społecznościowych serię zdjęć. Możemy na nich zobaczyć zadowoloną nastolatkę, która przebywa za kulisami, a także występującą J.Lo. Wokalistka zamieściła również fotografię z samego koncertu. Lopez zdecydowała się na kreację z piór w kolorze miętowym, jej dziecko zaś na różową luźną koszulę i spodnie w tym samym odcieniu.

