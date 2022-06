Ben Stiller spotkał się z prezydentem Zełenskim. Mamy nagranie!

Od rosyjskiego ataku na Ukrainę minęły niemal cztery miesiące, ale gwiazdy dalej angażują się w pomoc Ukraińcom. Wielu aktorów i muzyków bierze czynny udział w pomocy uchodźcom, którzy musieli uciekać ze swoje kraju przed wojną.

Na początku maja do Lwowa wybrała się Angelina Jolie, która od lat zajmuje się działalnością charytatywną i jest i ambasadorka dobrej woli ONZ. W czasie pobytu w mieście aktorka odwiedziła w szpitalu dziecięcych pacjentów poszkodowanych wskutek ataku na dworzec w Kramatorsku oraz spotkała się z wolontariuszami na tamtejszym Dworcu Głównym.

Ben Stiller spotkał się z uchodźcami w Polsce

Ben Stiller, jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów, w weekend był w Rzeszowie. Gwiazdor jako ambasador dobrej woli Agencji ONZ ds. Uchodźców spotkał się z przebywającymi tam Ukraińcami i wolontariuszami. Wszystko zrelacjonował w mediach społecznościowych. „Właśnie przyjechałem do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc w Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 procent to kobiety i dzieci” – zaczął Stiller.

Następnie aktor wyjawił motywację swojej podróży. „Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które ilustrują wpływ wojny na ludzi i wzmacniać solidarność” – podkreślił. Na koniec zaapelował do solidarności z Ukraińcami i dodał, że każdy z nas ma prawo szukać bezpieczeństwa i spokoju.

Ben Stiller spotkał się z prezydentem Zełenskim

Później aktor udał się do Ukrainy, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Nagranie z tego spotkania znalazło się na Instagramie głowy państwa. „Ukraińcy czują wsparcie całego świata, wielu znanych ludzi. A wizyta Bena Stillera po raz kolejny to potwierdza” – napisał w poście. Nie zabrakło też docenienia zachowania aktora. „Twoja podróż do Irpienia i Makarowa, spotkania z naszymi ludźmi wiele mówią. Doceniamy, że jesteś tutaj w tym trudnym dla naszego kraju czasie” – podkreślił.

Na nagraniu widzimy powitanie gwiazdora i polityka, którzy m.in. rozmawiają o aktorstwie. Zanim Zełenski objął fotel prezydenta, także był aktorem. W kolejnych ujęciach możemy zobaczyć rozmowy Stillera z prezydentem Ukrainy, którzy rozmawiają o sytuacji w kraju.