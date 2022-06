Daria Zawiałow potwierdza rozstanie z mężem. „I'm a single lady!”

Daria Zawiałow i Tomasz Kaczmarek, znany z występów w Całej Górze Barwinków, poznali się na planie 4. edycji programu „X Factor”. Ślub wzięli w 2016 roku. Od początku związku para chroniła swoją prywatność i stroniła od publicznych zwierzeń. W styczniu zeszłego roku plotkarskie portale, w tym Pudelek, podały, że związek Zawiałow i Kaczmarka dobiegł końca. Do tej pory jednak oboje zainteresowani nie komentowali tych doniesień.

Daria Zawiałow potwierdza rozstanie z mężem

Zawiałow rozwiała w końcu wątpliwości fanów w odpowiedzi na komentarz na Instagramie. Artystka oficjalnie ogłosiła, że jest singielką. „Co na to mąż? Konkurencja mu nie straszna?” – zapytał jeden z obserwujących. „I'm a single lady” – odpisała piosenkarka.

Kariera Darii Zawiałow

Daria Zawiałow dała się poznać już w 2011 roku, gdy wzięła udział w programie „Mam talent!”. Dotarła do finału i w 2012 roku wydała utwory „Dwa światy” i „Half Way to Heaven”. Później wystąpiła też w programie „X Factor”, a w edycji z 2014 roku dotarła do finałowej dwunastki. W czerwcu 2016 roku wzięła udział z piosenką „Malinowy chruśniak” w konkursie „Debiuty” w ramach LIII Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu, na którym zdobyła Nagrodę im. Anny Jantar oraz Nagrodę Polskiego Radia. Obecnie jest uważana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych artystek młodego pokolenia. Znamy ją z hitów takich jak „I Ciebie też, bardzo”, „Za krótki sen” czy „Żółta taksówka”.

