Qczaj apeluje o wsparcie zbiórki Magdaleny Stępień na leczenie syna i nazywa jego ojca „frajerem”

Magdalena Stępień walczy o życie swojego synka od kilku miesięcy. U małego Oliwiera zdiagnozowano Malignant Rhabdoid Tumor of the Liver. To bardzo agresywny nowotwór złośliwy. Choroba jest rzadkim przypadkiem dlatego dziecko jest leczone w Izraelu, co jest bardzo kosztowne. Celebrytka organizuje na ten cel zbiórki w internecie i relacjonuje postępy lekarzy w swoich mediach społecznościowych.

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się jeszcze narodzeniem dziecka. Modelka w czasie organizacji drugiej zbiórki opowiedziała o tym, że otrzymuje od ojca swojego dziecka 3 tysiące złotych alimentów miesięcznie i za to utrzymuje się w Izraelu i opłaca leczenie swojego synka w klinice w tym kraju. Dodała też, że jest zastraszana przez sportowca i nie zamierza więcej poruszać jego tematu. Do sprawy odniósł się też Rzeźniczak, który zdradził, że był przeciwny leczeniu dziecka w Izraelu.

Potem do sprawy odniósł się Jakub Rzeźniczak, który przekazał, że nie był zwolennikiem leczenia dziecka za granicą. Następnie udzielił obszernego wywiadu. Szczerze powiedział, że relacje z mamą jego dziecka są w słabej formie, ale że po zakończeniu sezonu chce wyjechać do Izraela, by zobaczyć synka.

Qczaj apeluje o wsparcie zbiórki Magdaleny Stępień

Teraz o wsparcie dla malutkiego chłopca zaapelował Qczaj. Znany trener udostępnił długie nagranie, w którym daje wyraz wsparcie byłej uczestniczce „Top Model”. – Teraz postaram się opowiedzieć coś, najspokojniej, jak potrafię, chociaż targają mną różne emocje, to będę trzymał je na wodzy, bo najważniejsze jest życie i zdrowie małego człowieka. Magda, tak jak obiecałem, Oliwierek ma moje wsparcie, ty również masz moje wsparcie. Uważam, że żadna mama, która walczy o życie swojego dziecka, nie powinna być zmuszana do tego, by te siły rozkładać pomiędzy walkę o dziecko, a odpieranie ataków hejterskich przez wyskoki swojego byłego – powiedział.

Na koniec nie oszczędził swoim obserwatorom ostrej oceny ojca dziecka. – Kochani, was proszę o to, żebyście zobaczyli to dziecko i przede wszystkim, jeśli macie możliwość pomóc, pomogli, zapominając o tym, że ma ojca frajera – dodał.

Swoje wypowiedzi przeplatał nagraniami Oliwiera, którego mama obiecuje, że tylko wyzdrowieje, to uda się na trening do znanego wujka sportowca.

