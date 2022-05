Żona Kalisza usłyszała wyrok. Jechała z synem, miała 2,5 promila alkoholu we krwi

Wyrok dotyczy sytuacji, do której doszło w 2019 roku. Dominika K. odebrała swojego 3,5-letniego synka z przedszkola, a potem jechała do domu. Została zatrzymana przez policję, a w jej krwi wykryto 2,5 promila alkoholu we krwi.

„Super Express” podał później, że żona Ryszarda Kalisza przekonywała funkcjonariuszy, by nie odbierali jej prawa jazdy, ponieważ piła alkohol dwa dni wcześniej i „nie czuje się pijana”. Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, groziła jej utrata uprawnień adwokackich.

Żona Kalisza usłyszała wyrok za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu

W piątek 20 maja Dominika K. usłyszała wyrok w sprawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza uznał ją za winną zarzucanych jej czynów i wymierzył jej karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, która zakłada, że kobieta ma wykonać 20 godzin prac społecznych w miesiącu. Ukarano ją także 8-letnim zakazem prowadzenia pojazdów, wliczając czas zatrzymania prawa jazdy, tj. od 2019 roku. K. ma także wpłacić 15 tys. złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej.

Czytaj też:

Ekipa „Naszego nowego domu” wyremontowała maleńki domek. Oto efekty