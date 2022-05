Julia von Stein nową „Królową życia”. Projektuje trumny i maluje zwłoki

Julia von Stein dołączyła do uczestniczek programu „Królowe życia”. Pochodząca z Tarnowa kobieta na co dzień wraz z rodzicami prowadzi dom pogrzebowy. Zajmuje się projektowaniem trumien i malowaniem zwłok.

Nowa uczestniczka programu „Królowe życia”

Program „Królowe życia” opowiada o kilkunastu uczestnikach, ich życiu codziennym, kłopotach rodzinnych i zawirowaniach w życiu zawodowym. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Dagmara Kaźmierska czy Laluna Unique. Show od lat jest uwielbiane przez widzów – to jeden z najchętniej oglądanych programów TTV.

Format „Królowe życia” doczekał się już 12 sezonów i wciąż budzi sporo emocji. Teraz do obsady dołączyła kolejna uczestniczka – Julia von Stein. Nowa bohaterka została przedstawiona w mediach społecznościowych programu. W wideo słyszymy, że pracuje ona w branży pogrzebowej. Na co dzień mieszka w Warszawie, jednak dom pogrzebowy prowadzi wraz z rodzicami w Tarnowie. Zajmuje się projektowaniem trumien oraz kosmetyką pośmiertną – malowaniem zwłok i innymi procedurami, przygotowującymi zmarłych do ostatniej drogi.

W mediach społecznościowych kobiety widać, że jej koleżankami są m.in. Klaudia Halejcio i Honorata Skarbek.

Czytaj też:

„Pajęcza głowa”. Nowy thriller od Netfliksa będzie hitem?