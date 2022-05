„Pajęcza głowa”. Nowy thriller od Netfliksa będzie hitem?

Film wyreżyserował Joseph Kosinski („Tron: Dziedzictwo”, „Top Gun: Maverick”), a scenariusz napisali Rhett Reese i Paul Wernick („Deadpool”, „Zombieland”). W głównych rolach zobaczymy między innymi: Milesa Tellera, Chrisa Hemswortha, Jurnee Smollett-Bell czy Bebe Bettencourt.

„Pajęcza Głowa” – o czym jest film?

W więzieniu bez krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth), osadzeni mogą skrócić wyrok, decydując się na wszczepienie modułu dawkującego psychodeliki. W „Pajęczej głowie” więźniowie-ochotnicy mogą być sobą do momentu, w którym stają się kimś innym. Bywa, że stają się lepszą wersją siebie samych. Humor nie dopisuje? Mamy coś na to. Brakuje słów? Nie ma sprawy. Gdy między osadzonymi w więzieniu Jeffem (Miles Teller) i Lizzy (Jurnee Smollett) budzi się uczucie, ich droga do odkupienia win staje się kręta, ponieważ eksperymenty Abnestiego zaczynają całkowicie przesuwać granice wolnej woli. Oparty na opublikowanym w tygodniku „The New Yorker” opowiadaniu George'a Saundersa film „Pajęcza głowa” to wymykający się wszelkim klasyfikacjom i pełny czarnego humoru thriller psychologiczny.

Kiedy premiera nowego filmu Netfliksa?

Premiera filmu „Pajęcza Głowa” na Netflix już 17 czerwca 2022 roku.

