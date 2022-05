Katarzyna Skrzynecka ostro o plotkach na swój temat. Odniosła się do słów tabloidu

Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, według których Katarzyna Skrzynecka miałaby być zmęczona rolą jurorki w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” i rozważać odejście z programu. „Super Express” przekazał, że aktorka chce się skupić na życiu prywatnym. Skrzynecka, która zasiada w jury programu od 2014 roku, a wcześniej jako uczestniczka zajęła pierwsze miejsce w show, odniosła się do tych plotek.

Jak podkreślał tabloid, celebrytka miała przerwać urlop we Włoszech, ponieważ nagranie pierwszego odcinka 17. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, miało zostać przesunięta o tydzień. Ta zmiana miała sprawić, że Katarzyna Skrzynecka planowała rezygnację z roli jurorki. Na swoim Instagramie odniosła się do tych plotek.

„Czy naprawdę ktokolwiek przytomny serio czyta podobne brednie w tabloidzie i jeszcze — nie daj Boże – naiwnie wierzy w istnienie tak grubymi nićmi uszytych, fikcyjnych »pseudo-informatorów«?” – napisała pod zrzutem ekranu z artykułem, w którym czytamy, że gwiazda planuje rezygnację z udziału w programie. W dalszej części wpisu Katarzyna Skrzynecka nie szczędziła ostrych słów. „Nie mam i nigdy nie miałam zbyt ambitnych oczekiwań po tabloidach, ale serio? Redakcja »Super Expressu«, która przysyła swoich dziennikarzy na plan realizacji naszego programu »Twoja twarz brzmi znajomo«, a my cierpliwie i grzecznie poświęcamy im czas na rozmowy w przerwach nagrania odcinka – zamiast publikować to, co owym w rzeczywistości odpowiedzieliśmy – z braku potencjalnej sensacji, woli stworzyć wyssane z palca brednie, fikcję i kłamstwo kłamstwem poganiane?” – czytamy.

Na koniec gwiazda zapewniła, że nie tylko nie ma zamiaru porzucić pracy w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale także bardzo cieszy się na kolejne spotkanie z uczestnikami. Aktorka wyjaśniła, że przerywanie wakacji czy rodzinnych wyjazdów, by wrócić na plan jest normalne, a ona sama nie ma z tym problemu. Zaapelowała też do redakcji tabloidu, by „szanować się nawzajem”.

instagramCzytaj też:

„M jak miłość”. Co wydarzy się w nowym odcinku?