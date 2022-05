Eurowizja 2022. Znamy wyniki pierwszego półfinału. Które kraje przeszły dalej?

Siedemnaście piosenek rywalizowało o dziesięć miejsc w sobotnim finale i choć nie było wśród nich Polski, to emocji nie zabrakło. Krystian Ochman w barwach Polski o awans do finału będzie walczył w czwartek. O awansie do finału zadecydowały punkty od widzów i jurorów ze wszystkich państw rywalizujących w tym półfinale oraz wybranych losowo państw Wielkiej Piątki: Francji i Włoch. Poniżej dziesiątka finalistów pierwszego półfinału Eurowizji 2022:

Szwajcaria: Marius Bear – Boys Do Cry

Armenia: Rosa Linn – Snap

Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól

Litwa: Monika Liu – Sentimentai

Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

Norwegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania

Mołdawia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Holandia: S10 – De Diepte

Eurowizja 2022 w Turynie. Wszystko, co musimy wiedzieć

Eurowizja 2022 odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja 2022 roku, zaś na organizatora widowiska wybrano położony u podnóża Alp Turyn. Koncerty odbędą się w hali Pala Alpitour. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu będzie „The Sound of Beauty”.

W konkursie zobaczymy reprezentantów 40 państw – wśród nich jest także Polska, która wystąpi w drugiej połowie drugiego półfinału. Choć początkowo lista krajów była większa, po agresji Rosji na Ukrainę, Europejska Unia Nadawców wykluczyła Rosjan z udziału w Eurowizji 2022. Do stawki konkursowej powracają po przerwie Armenia i Czarnogóra. W rezultacie w półfinałach usłyszymy zatem łącznie 35 propozycji, a w finale wyłącznie 25.

