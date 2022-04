Omenaa Mensah chwali Agatę Dudę: Byłam pod wrażeniem. Szkoda, że nie chwali się tym, co robi

Mensah wraz z mężem Marcinem Brzoską, bardzo aktywnie wspiera kraj zaatakowany przez Rosję. Ostatnio poinformowali o przekazaniu 500 ton pomocy Ukrainie. „Mamy to, prawie 40 wagonów (500 ton) z żywnością, lekarstwami, śpiworami i artykułami chemicznymi zakupionymi przez nas prywatnie jako Konwój Polskich Serc dotarł właśnie na wschód Ukrainy, dumni z pomagania” – napisał na Twitterze szef InPostu.

Mensah „pod wrażeniem” Pierwszej Damy

Dziennikarka i prezenterka prowadzi też od jakiegoś czasu RiO Edu Centrum, czyli dzienny ośrodek edukacji i wsparcia dla matek i dzieci z Ukrainy. Na oficjalnym otwarciu RiO Edu Centrum pojawiła się Agata Duda. Omenaa Mensah podzieliła się później na Instagramie fotkami z wizyty Pierwszej Damy, a w udzielonym wywiadzie powiedziała, jaka jest Duda. Szczególnie skupiła się na tym, jak żona prezydenta pomaga innym i w ile inicjatyw się angażuje. Jak wiemy od lat Pierwsza Dama krytykowana jest za to, że nie zabiera głosu w najważniejszych społecznych sprawach, zachowując bierną postawę. Tym czasem Mensah „była pod wrażeniem”.

instagram

– Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga. Jak mi zaczęła opowiadać, ile rzeczy robi, w jakich sytuacjach była, to powiem szczerze – byłam pod wielkim wrażeniem – stwierdziła. – Niestety, Pierwsza Dama się tym wszystkim nie chwali i szkoda. Więc pomyślałam, że może byłby to dobry pretekst, żeby przyjechała, zobaczyła, jak my to robimy. Bardzo pochwaliła to systemowe podejście. Sama jest nauczycielką i myślę, że była pod wielkim wrażeniem – oceniła.

Czytaj też:

QUIZ z polskich klasyków filmowych i telewizyjnych. Jak dobrze je znasz?