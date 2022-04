Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Marta orientuje się, że Adam ją okłamał

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3414. – o czym będzie?

Emilka martwi się o Martę, która coraz bardziej angażuje się w pomoc Adamowi i jego córce. Marta orientuje się, że Adam okłamał ją w pewnej kwestii. Prosi Piotrka o pomoc. Adam jednak nie chce angażować do sprawy policji. Natomiast Fabian stresuje się przed spotkaniem z polonistką Jolki. Prosi Artura, by poszedł tam za niego. Przyjaciel nie zgadza się, ale daje mu kilka cennych rad w tej sprawie. Przed nim niełatwe zadanie. Natomiast Piotrek nie rozumie, dlaczego Miłka nie chce się z nim pokazywać publicznie. Miłka pragnie się zreflektować i odwiedza go w pracy. Na policję trafia donos o obecności Adama w niedawnym miejscu przestępstwa.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Awantura w restauracji Gesslera. Menadżer komentuje zachowanie Macieja Musiałowskiego