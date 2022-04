Awantura w restauracji Gesslera. Menadżer komentuje zachowanie Macieja Musiałowskiego

Do incydentu z udziałem aktora doszło w lokalu „Ćma”, należącego do Mateusza Gesslera, około drugiej w nocy. Na miejscu byli paparazzi, którzy na zdjęciach zrelacjonowali całą szarpaninę. Maciej Musiałowski, z którym spędzała czas między innymi Julia Wieniawa, zaatakował obsługę, po czym został ostatecznie wyprowadzony z restauracji. Piosenkarka wróciła później do środka lokalu, aby zabrać telefon, pozostawiony przez jej kolegę.

Menadżer komentuje zachowanie Musiałowskiego

W sprawie awantury „Super Express” skontaktował się z menadżerem lokalu. – Rzeczywiście miał miejsce incydent z udziałem aktora. To się u nas bardzo często zdarza, że ktoś się za dużo napije i da upust swoim emocjom. Gwiazdor został wyprowadzony z lokalu, ale nie nałożono na niego zakazu wstępu w przyszłości. To codzienność, że znane osoby próbują zwrócić na siebie uwagę. Jak przeginają, są po prostu wypraszane – przekazał.

Kim jest Maciej Musiałowski?

Maciej Musiałowski to aktor młodego pokolenia, który był nominowany do Orła za najlepszą główną rolę męską w filmie „Sala samobójców. Hejter”. Grał także w filmach „Chrzciny”, „Polot”, „Kładka” czy „Wyzwanie”. Na mniejszym ekranie oglądać mogliśmy go w „Drugiej szansie”, „Ultraviolecie”, „Kodzie genetycznym” czy „Osieckiej”.

