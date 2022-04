Joanna Opozda w ogniu krytyki. Fani skomentowali jej podejście do dziecka

Joanna Opozda powoli wraca do siebie po burzliwym rozstaniu z Antonim Królikowskim. Na większości nowych zdjęć celebrytka jest uśmiechnięta i zadowolona z życia. Zdaje się też nie zwracać uwagi na medialne doniesienia o kłopotach w życiu byłego partnera i ojca jej dziecka. Po tym, jak Antoni Królikowski postanowił zrezygnować z show-biznesu po kontrowersyjnym pomyśle organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, wyjawił też do tej pory tajne informacje o stanie swojego zdrowia.

Można wywnioskować, że wszystkie te trudne wątki odbiły się na zdrowiu celebryty, ponieważ kilka dni temu trafił do szpitala i został w nim na noc. Jak się później okazało – aktor od lat choruje na stwardnienie rozsiane. W jednym z odcinków „Przez Atlantyk” wyznał, że diagnozę usłyszał w 2016 roku. Natomiast Joanna wydaje się być w dużo lepszej formie. Na jej Instagramie pojawia się coraz więcej zdjęć z synkiem Królikowskiego, a fani zwykle nie szczędzą jej komplementów. Tym razem jednak było inaczej. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym wygląda, jakby za chwilę miała zająć się pielęgnacją dziecka. Mały Vincent leży na przewijaku, a na pierwszym planie widoczne są kosmetyki dla najmłodszych. Post jest sponsorowany, a w opisie młoda mama poleca produkty.

Joanna Opozda w ogniu krytyki fanów

To nie spodobało się internautom, którzy zarzucili jej brak kompetencji. „Mam niestety zawsze zgrzyt, kiedy reklamowana jest taka ilość kosmetyków dla dziecka, które dopiero co wyszło z brzucha i ich zwyczajnie nie potrzebuje. Przypominam, że zalecenie pediatryczne jest takie, że tak małego dziecka myjemy jedynie wodą i niczym nie smarujemy. Co do wysypki na buzi, też warto zaznaczyć, że każdorazowo powinna być powodem wizyty u lekarza, który oceni, czy nie jest jej przyczyną alergia pokarmowa i ewentualnie dobierze postępowanie lecznicze, a nie kosmetyczne. No i wysypka na buzi może być też spowodowana stosowaniem zupełnie niepotrzebnego w tym wieku kosmetyku” – czytamy pod fotografią celebrytki z dzieckiem. „W życiu noworodkowi nie dawałam żadnych kosmetyków. Woda, szare mydło i dziecko umyte. Żadnej oliwki itd., po co to tak małemu dziecku?” – napisała kolejna fanka. Niektórzy z followersów bronią celebrytki, ale zdecydowanie to negatywne komentarze przeważają.

instagramCzytaj też:

Tomasz Kot kończy 45 lat. Chciał zostać misjonarzem. Czego jeszcze nie wiemy o aktorze?