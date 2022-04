Przemysław Kossakowski odchodzi z telewizji! Podał powody

Kossakowski od 2012 roku współpracuje ze stacją telwizyjną TTV jako dziennikarz i prowadzący. Prowadził takie programy jak „Kossakowski. Być jak.”.., „Kossakowski. Inicjacja”, „Kossakowski. Wtajemniczenie” czy „Kossakowski. Nieoczywiste”. W 2020 roku został prowadzącym show „Down the Road. Zespół w trasie”, w którym podróżuje po świecie z osobami z zespołem Downa. W 2022 roku wraz z Barbarą Kurdej-Szatan zaczął prowadzić na TTV program „Project Cupid”.

Kossakowski odchodzi z telewizji

W nowym wpisie na Facebooku znany podróżnik poinformował, że rezygnuje z telewizyjnej aktywności. Podał, że przede wszystkim chce w pełni skupić się na projekcie, nad którym pracuje od jakiegoś czasu. „Po drugie, myślę że po dekadzie pracy w mediach, uczciwym będzie zastanowić się czy nadal mam coś ciekawego do powiedzenia i czy w ogóle nadal chcę to robić” – przekazał.

facebook

Kossakowski przyznał, że nie wie, czy wróci do telewizji, dlatego ogłaszając to, chce przy okazji podziękować wszystkim, którzy przez lata go wspierali.

„Przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność widzom. Gdyby nie Wy, nie byłoby programów które prowadziłem, bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że w zamian dałem Wam wzruszenia, którym czasami zdarzyło się być czymś więcej niż tylko rozrywką. Dziękuje wszystkim ludziom TTV z którymi od pierwszego dnia współtworzyłem stacje. Pamiętam jak nikt w nas nie wierzył. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jestem dumny że mogłem być częścią tej niezwykłości. Na koniec chciałbym podziękować mojej przyjaciółce, Lidce Kazen, która dziesięć lat temu uwierzyła w bezrobotnego artystę powierzając mu prowadzenie programów telewizyjnych, a dziś przyjmuje moją decyzję ze zrozumieniem i szacunkiem” – zapewnił podróżnik.

