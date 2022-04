„Wspaniałe stulecie” wróciło! Jak wygląda dziś główna bohaterka Meryem Uzerli?

Turecki serial „Wspaniałe stulecie”, który był produkowany od 2011 do 2014 roku, przedstawia obrazy z życia dworu osmańskiego, w okresie panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego (najdłużej panującego sułtana osmańskiego). Jednym z głównych wątków w filmie jest miłość sułtana do Roksolany (Hürrem). To popularność właśnie tej produkcji sprawiła, że w ramówkach polskich stacji telewizyjnych pojawiało się więcej produkcji tureckich, jak „Tysiąc i jedna noc”, „Imperium miłości”, „Sezon na miłość” i „Rozdarte serca”.

Meryem Uzerli – kim jest?

W rolę sułtanki Hürrem w serialu wciela się Meryem Uzerli. Ojciec aktorki jest Turkiem, a matka Niemką, w związku z tym ma podwójne turecko-niemieckie obywatelstwo. Ona sama jest uwielbiana w wielu krajach świata, także w związku ze swoją karierą w modelingu. Na Instagramie śledzi ją ponad 7,2 mln obserwujących. Tam na bieżąco dzieli się swoim życiem i córkami – 8 letnią Larą Jemine i malutką Lily Koy, która na świat przyszła w styczniu 2021 roku. W naszej galerii możecie obejrzeć, jak przez lata zmieniła się aktorka.

Serial „Wspaniałe stulecie” ponownie oglądać można w polskiej telewizji od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 na antenie TVP1.

