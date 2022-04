Katarzyna Chrzanowska z serialu „Adam i Ewa” przebywa w szpitalu. „Jestem przykuta do łóżka”

Katarzyna Chrzanowska, która głównie jest znana z serialu „Adam i Ewa” we wpisie na Facebooku wyznała, że od miesięcy przebywa w szpitalu. Mimo że gwiazda zrezygnowała z kariery w 2002 roku, kiedy spotkała ją rodzinna tragedia, to dalej budzi zainteresowanie mediów. Aktorka zniknęła z show-biznesu, kiedy jej mąż biznesmen Piotr Niemkiewicz zginął podczas nurkowania na Krecie.

Po tym wypadku Chrzanowska razem z córkami Stefanią i Celiną przeprowadziła się do Paryża. Tam zakochała się ponownie, tym razem wybrankiem jej serca był neurochirurg Jacek Szafiro. Osiem lat temu para razem z dziećmi przeprowadziła się do Hiszpanii. To niestety nie koniec życiowych perypetii gwiazdy. Katarzyna Chrzanowska dwa lata temu zachorowała na nowotwór i była zmuszona przyjmować chemioterapię.

Katarzyna Chrzanowska przebywa w szpitalu

Katarzyna Chrzanowska kolejny raz boryka się z problemami zdrowotnymi. Aktorka w obszernym wpisie na Facebooku zdradziła, że przebywa w szpitalu od trzech miesięcy. Powodem jest covidove zapalenie płuc. „Od 17 stycznia jestem przykuta do łóżka. Obustronne covidove zapalenie płuc. Podobno najlepsza klinika w maladze. Uwaga nie architektura wnętrz się licz, liczy się człowiek i kompetencje” – zaczęła gwiazda. „Dawali mi strasznie dużo antybiotyków. Powiedziałam stop. Pielęgniarki dostały »rozpiskę« i nie myśląc, by mi aplikowały kilogramy antybiotyków i sterydów. Na początku to było piekło” – czytamy na profilu Chrzanowskiej.

W dalszej części wpisu gwiazda nawiązała do popularnego filmu. „Przywoływałam obrazy z życia Marii Antoniny. Jest taki film na podstawie prawdziwej historii: skafander i motyl. Jest to historia popularnego dziennikarza, który miał wypadek samochodowy. Jedynym środkiem komunikacji były powieki. Odkrył to z pielęgniarką i napisali książkę. Ja czasem wariuję, że nie mogę znaleźć długopisu, a ten pisze powiekami. Czuję się zawstydzona” – podsumowała.

