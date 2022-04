Mickey Rourke o rosyjskim generale: Dwornikow to bezduszny i bezwzględny rzeźnik

Przypomnijmy, na początku tygodnia brytyjskie media podały, że Rosjanie zmieniają dowódcę działań wojskowych na Ukrainie. Przywódcą armii Putina został Aleksandr Dwornikow – generał, który odpowiadał także za działania wojsk w Syrii. Generał odznaczony jest Bohaterem Federacji Rosyjskiej – najwyższym rosyjskim tytułem honorowym.

Na bieżąco o sytuacji na Ukrainie pisze na Instagramie amerykański aktor Mickey Rourke, znany z filmów „9 1/2 tygodnia”, „Cienka czerwona linia” czy „Człowiek w ogniu”. Teraz odniósł się do tego, że Putin wysyłał Dwornikowa na Ukrainę.

Mickey Rourke: Aleksandr Dwornikow to rzeźnik

Na początku długiego wpisu poinformował, że na Ukrainie, w wyniku bombardowań zmarło 22 tysiące osób. „Teraz, co gorsza, Rosja wysyła tam generała Aleksandra Dwornikowa” – podał, nazywając go „bezdusznym i bezwzględnym rzeźnikiem”.

„Dlaczego, do cholery, Stany Zjednoczone i wszystkie kraje NATO nie mogą zdobyć dla prezydenta Zełenskiego tego, czego on i jego ludzie potrzebują, aby walczyć? Ukraińcy to odważni i dumni ludzie, którzy chcą żyć w demokracji. Siedzimy z dachem nad głową, jedzeniem w domu, wychodzimy na kolację, idziemy do kina, zabieramy dzieci do parku i śpimy w nocy w naszych łóżkach, nie chowając się do schronów pod ziemią” – napisał aktor, dodając, że wymówki ze strony USA i NATO „to tylko słowa”.

„Słucham wiadomości i nie mogę nawet zjeść obiadu oglądając tę rzeź, tę pieprzoną krwawą łaźnię, a każda noc jest taka sama. Prezydent Zełenski przekonuje świat, by wysyłać im broń. Zapomnij o tym czy toczysz uczciwą wojnę, czy nieuczciwą wojnę. Zdejmijmy nasze pieprzone rękawiczki i dajmy tym ludziom wszystko, czego teraz potrzebują” – zaapelował.

