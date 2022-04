Syn Alaina Delona atakuje media. Dementuje informacje o eutanazji swojego ojca

Od kilku dni w internecie roi się od informacji, jakoby Alain Delon chciał poddać się eutanazji. Dziennikarze zaczęli przywoływać słowa aktora z wywiadu z 2019 roku, w którym mówił, że opowiada się „za godną śmiercią”. – Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest legalna, a także dlatego, że uważam, że jest to najbardziej logiczna i naturalna rzecz do zrobienia – stwierdził w jednym z ostatnich udzielonych wywiadów.

Ostre oświadczenie syna Alaina Delona

Około dwa tygodnie temu syn aktora Anthony Delon udzielił wywiadu radiu RTL, a jego słowa wyraźnie zostały przekręcone przez media. Teraz na Instagramie uderza w publicystów drugi z potomków legendy Alain-Fabien Delon.

„Zazwyczaj tego nie robię, ale to, co się dzieje, wymyka się już spod kontroli. Od dwóch tygodni czytam w mediach i w moich komentarzach, że mój tata chce zakończyć swoje zżycie, uciekając się do eutanazji. To nie jest kur** prawda. To wyjęta z kontekstu wypowiedź, wywołała tę burzę. Wy dziennikarze, powinniście się kur** wstydzić. Naprawdę. To nazywacie dziennikarstwem? Nie. To fake newsy” – czytamy. „Jest ogromna różnica między: »Synu, proszę cię, żebyś odłączył mnie od aparatury, jeżeli będę w śpiączce (czego tak na marginesie nie zrobiliśmy, bo walczymy o jego życie)«, a »Zażądał eutanazji, pożegnał się ze swoją rodziną«” – wyjaśnił. „Ogarnijcie się. Obiecuję, że jeżeli to będzie wciąż trwało, będziemy te sprawy rozstrzygać na drodze sądowej. Zostawcie mojego tatę w spokoju” – zaapelował na koniec.

Alain Delon

Alain Delon to francuski aktor, producent, scenarzysta i reżyser filmowy. Jest jedną z największych gwiazd kina europejskiego lat 60. i 70. XX wieku, twarzą francuskiej Nowej fali, oraz symbolem męskiego seksapilu. Jako aktor wykreował specyficzny charakter samotnych i małomównych gangsterów lub policjantów. Do jego najsłynniejszych kreacji zalicza się te w filmach „Rocco i jego bracia” (1960), „W pełnym słońcu” (1960), „Zaćmienie” (1962), „Lampart” (1963), „Samuraj” (1967), „Basen” (1969), czy „W kręgu zła” (1970).

