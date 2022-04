Nergal kpi z Bruce'a Willisa? Ten wpis trudno odebrać inaczej

Przypomnijmy, kilka dni temu rodzina 67-letniego Bruce'a Willisa ogłosiła w mediach społecznościowych, że aktor zmaga się z afazją przez co zmuszony jest do „odejścia” od aktorstwa. Afazja to utrata zdolności językowych (zarówno rozumienia jak i tworzenia wypowiedzi) na skutek uszkodzenia mózgu. Najczęściej prowadzą do niej urazy czaszkowo-mózgowe, udary czy guzy mózgu.

Informacja o chorobie aktora, który znany jest z hitów takich jak „Szósty zmysł”, „Szklana pułapka”, „Ze śmiercią jej do twarzy” czy „Red”, wstrząsnęła aktorskim środowiskiem. O sprawie wypowiadały się też polskie gwiazdy. Teraz do tego, co spotkało Bruce'a Willisa odniósł się Adam Darski.

Nergal kpi z Bruce'a Willisa?

Nergal wrzucił na Instagram swoje zdjęcie, chwalą się nowym wyglądem, ponieważ postanowił zgolić włosy. Do publikowanej fotografii dodał jednak dość niefortunny opis: „Chyba powinienem podziękować mamie za to, że nie upuściła mnie, gdy wypluwała tę głowę ze swojego łona, co nie? Wuce Brullis... Ehm, Bruce Willis, tryb włączony” – napisał.

instagram

Trudno nie odnieść wrażenia, że w ten sposób lider Behemotha nawiązał do osób cierpiących na afazję, które mylą litery oraz słowa. To wypomniało mu w komentarzach kilku internautów, stwierdzając, że jawnie wyśmiewa chorobę. Pojawiły się też wpisy nawiązujące do oscarowej gali i sytuacji, którą wywołał żart Chrisa Rocka na scenie. „Nie możemy się doczekać »G.I. Jane 2«” – napisał jeden z internautów.

Darski na razie nie odniósł się do zaczepek na temat swojego wpisu.

