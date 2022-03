Joanna Krupa żegna męża, który jedzie pomagać na granicy z Ukrainą. Opublikowała nagranie

Polskie gwiazdy, celebryci, aktorzy i muzycy bardzo aktywnie uczestniczą w pomocy Ukraińcom. Niektórzy z nich jak Natalia Siwiec czy Maciej Stuhr oferują im dach nad głową, inni jak Edyta Pazura zatrudniają Ukraińców w swoich firmach, a jeszcze inni wspierają finansowo jak Izabela Janachowska, która mimo pobytu na rajskich wakacjach, przekazała na ten szczytny cel 250 tys. zł. Do grona aktywnie pomagających dołączył mąż Joanny Krupy Douglas Nunes.

Joanna Krupa publikuje nagranie jak żegna męża

Modelka aktywnie włącza się w wirtualną pomoc Ukraińcom przy pomocy Instagrama. Mimo że przebywa w swoim domu w Stanach Zjednoczonych, to udostępnia wiele potrzebnych informacji i próbuje łączyć potrzebujących z chętnymi do udzielenia pomocy. We wtorkowy poranek gwiazda opublikowała nagranie jak razem ze swoją córeczką żegnają jej Douglasa Nunesa, który postanowił wybrać się na granicę polsko-ukraińską, by pomagać uchodźcom na miejscu. Krupa nie kryła dumy i wzruszenia postawą męża. „Mój mąż przemierzył kilka tysięcy mil do Polski by pomagać potrzebującym ludziom z Ukrainy. Jestem bardzo z dumna z Douglasa Nunesa wraz z naszą córeczką, że zdecydowałeś się być przedstawicielem naszej rodziny i brać czynny udział i wspierać potrzebujących” – czytamy pod nagraniem rodzinnego pożegnania. Celebrytka podkreśliła też, że mimo że zostaje na miejscu, to aktywnie pomaga każdego dnia. Nie zabrakło też opisu postawy Polaków: „Jest to straszna tragedia, przez którą cierpią niewinni ludzie I zwierzęta, jednak jest to piękne, że w takich chwilach wszyscy się jednoczymy! Jestem bardzo dumna z Polaków, to co się wydarzyło pokazuje jak wspaniałym narodem jesteśmy, dajemy przykład i inspirujemy ludzi z całego świata do pomocy”. Na koniec modelka zaapelowała do wszystkich zwracając uwagę na to, że każda mała pomoc się liczy. „Pamiętajmy każdy mały gest może uratować i dać nadzieje na lepsze jutro” – napisała Krupa.

