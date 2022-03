Marcin Tyszka idzie w ślady Roberta Lewandowskiego. Zrywa współpracę z chińskim koncernem Huawei

Kiedy angielskie media poinformowały, że chińska marka elektroniczna Huawei ma wspierać rosyjskie działania, w mediach zawrzało. Zgodnie z doniesieniami „Daily Mail”, informatycy koncernu „przybiegli Putinowi z pomocą” po tym, jak rosyjskie strony internetowe i serwery zaczęły być masowo atakowane m.in. przez hakerów z grupy Anonymous.

Pierwszy na zerwanie współpracy z firmą zdecydował się piłkarz Robert Lewandowski. Sportowiec nową umowę podpisał zaledwie trzy miesiące temu. Mimo to jego manager przekazał, że sportowiec zrywa kontrakt wart 5 mln euro. – Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana – zakomunikował w rozmowie z WP SportoweFakty manager piłkarza Tomasz Zawiślak.

Huawei zaprzecza

Do zarzutów odniósł się koncern. „Huawei informuje, że publikacja »The Daily Mail« na temat firmy to fake news. Zawarte w niej insynuacje są nieprawdziwe” – czytamy w nadesłanej do naszej redakcji odpowiedzi firmy Huawei. To jednak nie wpłynęło na decyzję Roberta Lewandowskiego. Co więcej, w ślady piłkarza idą kolejni celebryci.

Marcin Tyszka zrywa współpracę z Huawei

Marcin Tyszka opublikował na swoim Instagramie post, w którym poinformował o zerwaniu współpracy z Huawei. Powodem, tak jak w przypadku Lewandowskiego, mają być działania koncernu. „Kocham fotografię, modę, kolor. Jednak są w życiu chwile gdy wszystko musi zejść na drugi plan. Podjąłem decyzję o zakończeniu współpracy z marką Huawei” – czytamy pod zdjęciem fotografa, który uchwycił swoje lustrzane odbicie gdzie trzyma aparat. Tyszka opatrzył post hasztagiem „make art not war”.

Na reakcję celebrytów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiła się masa pozytywnych komentarzy m.in. Łukasza Jemioła, Magdy Gessler, Kasi Sokołowskiej czy Maffashion.

