Stanisława Celińska napisała „Odezwę do Putina”. Wiersz jest masowo udostępniany

Stanisława Celińska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce artystek. Grała w teatrach (Nowym, Dramatycznym, Studio, Kwadrat) i filmach („Pieniądze to nie wszystko”, „Joanna” – za obydwa otrzymała nagrodę Orła za najlepsze role drugoplanowe). Wielokrotnie brała udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, a jej występy otrzymywały zawsze pozytywne recenzje krytyków. Celińska w 2009 roku wydała singiel „Atramentowa rumba”. Kolejny w 2012 roku, zatytułowany „Nowa Warszawa”. W 2015 roku premierę miała jej płyta „Atramentowa”, później także „Suplement” i „Świątecznie”.

Wszystkie trzy płyty Stanisławy Celińskiej znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce najlepiej sprzedających się płyt. 25 maja 2018 odbyła się premiera kolejnej płyty zatytułowanej „Malinowa”, która w październiku tego samego roku zdobyła status złotej, w marcu 2019 Fryderyka w kategorii „Album Roku Muzyka Poetycka”, a w czerwcu podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu status platynowej płyty. Artystka bardzo często w swoich utworach apeluje o to, by wyzbyć się nienawiści i pozostawać w zgodzie oraz żyć tak, aby głównym przesłaniem była miłość do bliźniego.

Celińska pisze do Putina



Celińska napisała teraz wiersz w odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia na Ukrainie po tym, jak kraj Wołodymyra Zełenskiego zaatakowała Rosja. Zatytułowany jest on „Odezwa do Putina”. Aktorka apeluje do prezydenta Rosji, aby się „opamiętał” i „uderzył w piersi”, nim „spłynie ostatnia dziecięca łza”.

Wiersz bardzo spodobał się internautom. Zamieszczone na Facebooku dzieło zebrało już ponad 7,6 tys. reakcji i zostało udostępnione ponad 600 razy.

