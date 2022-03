Kanye West porywa i zakopuje żywcem Davidsona w nowym teledysku. „Wszyscy żyli długo i szczęśliwie”

Utwór „Easy”, który został wydany w styczniu tego roku, zawiera wersy traktujące o „pobiciu Pete'a Davidsona”. Chociaż to wydaje się dość naturalne w kontekście artystów, którzy często opowiadają o życiu prywatnym w swoich tekstach, w przypadku Kanye'ego Westa oznaczało to początek niepokojącej kampanii nękania komika, który spotyka się z Kim Kardashian, czyli byłą żoną Ye. Niedawno West prosił swoich fanów na Instagramie, aby prześladowali Davidsona, a gdy go spotkali krzyczeli: „Kimye na zawsze”.

Niepokojący teledysk do „Easy” The Game'a i Ye

Ye opublikował w mediach społecznościowych także wiadomości prywatne od swojej byłej żony, w których Kardashian pisała, że tworzy on niebezpieczne i przerażające sytuacje i jeśli ktoś skrzywdzi Pete'a, to będzie to jego winą. Później raper napisał: „Na prośbę mojej żony proszę, aby nikt nie używał przemocy, sam zajmę się tą sytuacją”.

W nowym teledysku, plastelinowa animacja Kanye – nosząca charakterystyczną dla niego maskę, porywa animowanego Davidsona, zakładając mu na głowę worek. Potem zakopuje go w ziemi z głową ponad ziemią. Klip kończy się tekstem: „Wszyscy żyli długo i szczęśliwie... Z wyjątkiem Skete'a (w domyśle Pete Davidson). Żartuje, wszystko jest w porządku”.

Diagnoza Kanye'ego Westa



W 2017 roku u Kany'ego Westa zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową. Raper sam mówił o tym, jak doświadczał epizodów maniakalnych, które według niektórych jego fanów mogą tłumaczyć jego obecne zachowanie. Kim Kardashian, która była związana z Westem od 2014 roku i wniosła o rozwód w styczniu 2021 roku, w zeszłym miesiącu napisała w oświadczeniu, że woli zachować dla siebie wszelkie szczegóły postępowania rozwodowego. „Obsesja Kanye na punkcie zachowania kontroli i manipulowania naszą sytuacją w tak medialny sposób wywołuje w nas wszystkich tylko dodatkowy ból” – podkreśliła.

Czytaj też:

Netflix – nowe filmy i seriale w marcu. Rozpiska tego, co obejrzymy