Zagraniczne gwiazdy solidaryzują się z Ukrainą. Wzruszające wpisy zalały sieć

Katheryn Winnick



„Jesteśmy krajem pokoju. Nie zasługujemy na tę wojnę” – napisała Katheryn Winnick, kanadyjska aktorka pochodzenia ukraińskiego, którą znamy między innymi z serialu „Wikingowie”.



Olga Kurylenko



„Modle się za Ukrainę i bezpieczeństwo jej ludzi” – napisała na Instagramie Olga Kurylenko – ukraińska modelka i aktorka.



Regina Spektor

Regina Spektor, amerykańska piosenkarka żydowskiego pochodzenia, dodała na Instagramie długi post. „Nie mogę przestać płakać” – czytamy. „Budząc się w nowej rzeczywistości wojny... czysty śnieg dookoła i głęboki smutek w środku (...) Wszyscy dzisiaj próbujemy zrobić, co w naszej mocy” – napisała. „Nie wiem, co jeszcze dzisiaj powiedzieć, poza tym, że kocham was, kocham życie, kocham ten świat i wierzę w pokój” – dodała.



Hayden Panettiere



„Osobiście byłam świadkiem siły narodu ukraińskiego, który tak ciężko walczył o swoją niepodległość i przez lata z pasją bronił swojego kraju. To, co robi Putin, to absolutna hańba! Ten przerażający moment w historii wysyła wiadomość: w dzisiejszych czasach, w roku 2022, jest w porządku łamać prawa wolnych ludzi i pozwalać autokratom takim jak Putin brać wszystko, co im się podoba. Modlę się za moją rodzinę i przyjaciół tam i za wszystkich, którzy walczą. Żałuję, że nie macie większego wsparcia i żałuję, że nie walczę z wami! Na razie proszę tych z nas, którzy nie mogą tam być, aby stanęli ramię w ramię w solidarności z narodem Ukrainy i okazali swoje poparcie dla #demokracji” – pisze Hayden Panettiere.



Ashton Kutcher



Amerykański aktor zapewnił na Twitterze, że stoi ramię w ramię z Ukrainą.



Vera Farmiga



Vera Farmiga, aktorka znana z „Obecności” i „Bates Motel”, dodała na Instagram hymn Ukrainy i zamieściła flagę tego kraju. W innym poście podpowiedziała też, jak można wesprzeć ten kraj w obliczu wojny z Rosją.



Mila Jovovich



„Jestem załamana i oszołomiona, próbując przetworzyć wydarzenia tego tygodnia w moim rodzinnym kraju, na Ukrainie. Mój kraj i ludzie są bombardowani. Przyjaciele i rodzina w ukryciu. Moja krew i korzenie pochodzą zarówno z Rosji, jak i Ukrainy. Jestem rozdarta, gdy patrzę na rozwijający się horror, niszczenie kraju, przesiedlanie rodzin, całe ich życie leżące wokół nich w zwęglonych fragmentach. Pamiętam wojnę w ojczyźnie mojego ojca, w byłej Jugosławii i historie, które moja rodzina opowiada o traumie i przerażeniu, jakiego doświadczyli. Wojna. Zawsze wojna. Liderzy, którzy nie mogą przynieść pokoju. Niekończący się moloch imperializmu. I zawsze ludzie płacą rozlewem krwi i łzami” – napisała na Instagramie Milla Jovovich.



Madonna



„Bezsensowna i napędzana chciwością inwazja Rosji na Ukrainę MUSI zostać powstrzymana! Prosimy o wysłanie pomocy humanitarnej, aby pomóc milionom obywateli Ukrainy, których życie w tej chwili dotknął ten KRYZYS! Putin naruszył każdą istniejącą umowę dotyczącą praw człowieka. Putin nie ma prawa próbować wymazać istnienia Ukrainy. Wspieramy Pana Prezydenta Zełenskiego! Modlimy się za Ciebie i Twój kraj! Niech Bóg Was błogosławi! Nie czujmy się bezradni w obliczu takich działań geopolitycznych. Są rzeczy, które możemy zrobić” – czytamy we wpisie Madonny.



Pink



Pink zachęciła swoich fanów, aby wsparli UNICEF, który pomaga dzieciom na Ukrainie.



InstaStories Kylie Jenner o Ukrainie



„Boże chroń ludzi na Ukrainie. Moje myśli i modlitwy są z wami” – napisała Kylie Jenner.



Khloe Kardashian

Za Ukrainę modli się także Khloe Kardashian. Podkreśliła, że nikt nie powinien odczuwać tego bólu, jaki teraz odczuwają ludzie na Ukrainie. „Pomyślcie tylko ile dzieci i dorosłych żyje teraz w strachu bez swoich bliskich. To łamie moje serce na miliony kawałków. Nie mogę sobie wyobrazić tego, że mam uciekać ze swojego domu bez swoich bliskich. Zostawić za sobą wszystko i wszystkich, których kochałam. Modle się za ludzi, którzy nie mają teraz innego wyjścia. Niech Bóg da wam siłę, aby zmierzyć się z tym i zachowa was w opiece w tym okropnym czasie” – napisała. Czytaj też:

