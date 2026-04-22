Kryminał z Travoltą dziś poleci w tv. To perełka z 2023 roku
„Mob Land” Źródło: American Metal Productions, LLC.
Napad, który wymknął się spod kontroli. „Mob Land” pokazuje, jak szybko wszystko może się rozpaść.

Czasem wystarczy jedna zła decyzja, by życie zaczęło się sypać jak domek z kart. „Mob Land” to historia o desperacji, błędach i konsekwencjach, które przychodzą szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa.

„Mob Land”. O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w Dixie na zachodzie USA, gdzie uzależnienie od opioidów stało się codziennością. W tym świecie próbuje odnaleźć się szeryf Bodie Davis (John Travolta), stojący u progu emerytury i wciąż walczący o utrzymanie porządku.

Równolegle poznajemy Shelby’ego (Shiloh Fernandez), mechanika dorabiającego przy wyścigach ulicznych. Mężczyzna zmaga się z pierwszymi objawami choroby Parkinsona i robi wszystko, by zapewnić byt swojej rodzinie — żonie Caroline (Ashley Benson) i córce Mili (Tia Martino).

Kiedy Shelby traci pracę, sytuacja staje się dramatyczna. Pod wpływem szwagra Treya (Kevin Dillon), który liczy na szybki zysk, decyduje się na udział w napadzie na nielegalny zakład produkujący tabletki opioidowe.

Desperacka decyzja, która uruchamia krwawy finał

Plan wydaje się prosty — szybka akcja, zero ofiar. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje te założenia. Skok kończy się katastrofą, giną dwie osoby, a Shelby zostaje wciągnięty w spiralę przemocy, z której nie ma łatwego wyjścia. Na trop sprawców rusza szeryf Davis, ale nie jest jedynym, który chce dorwać winnych. Do gry wchodzi Clayton Minor (Stephen Dorff), bezwzględny egzekutor mafii z Nowego Orleanu, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy i wymierzenie kary.

Sytuacja szybko eskaluje, gdy zagrożenie zaczyna dotykać najbliższych Shelby’ego. W obliczu realnego niebezpieczeństwa mężczyzna jest gotów zrobić wszystko, by ocalić rodzinę.

„Mob Land” to debiut reżyserski Nicholasa Maggio. Film powstał w zaledwie jedenaście dni, co tylko podkreśla jego surowy, intensywny charakter i tempo narracji. To opowieść, która nie zostawia wiele miejsca na oddech i przypomina, że w świecie przestępczym jeden błąd potrafi kosztować wszystko. Film zobaczymy już dziś, w środę 22 kwietnia o godz. 20:00 na antenie TV Puls.

