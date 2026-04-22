Kryminał z Travoltą dziś poleci w tv. To perełka z 2023 roku

Czasem wystarczy jedna zła decyzja, by życie zaczęło się sypać jak domek z kart. „Mob Land” to historia o desperacji, błędach i konsekwencjach, które przychodzą szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa.

„Mob Land”. O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w Dixie na zachodzie USA, gdzie uzależnienie od opioidów stało się codziennością. W tym świecie próbuje odnaleźć się szeryf Bodie Davis (John Travolta), stojący u progu emerytury i wciąż walczący o utrzymanie porządku.

Równolegle poznajemy Shelby’ego (Shiloh Fernandez), mechanika dorabiającego przy wyścigach ulicznych. Mężczyzna zmaga się z pierwszymi objawami choroby Parkinsona i robi wszystko, by zapewnić byt swojej rodzinie — żonie Caroline (Ashley Benson) i córce Mili (Tia Martino).

Kiedy Shelby traci pracę, sytuacja staje się dramatyczna. Pod wpływem szwagra Treya (Kevin Dillon), który liczy na szybki zysk, decyduje się na udział w napadzie na nielegalny zakład produkujący tabletki opioidowe.

Desperacka decyzja, która uruchamia krwawy finał

Plan wydaje się prosty — szybka akcja, zero ofiar. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje te założenia. Skok kończy się katastrofą, giną dwie osoby, a Shelby zostaje wciągnięty w spiralę przemocy, z której nie ma łatwego wyjścia. Na trop sprawców rusza szeryf Davis, ale nie jest jedynym, który chce dorwać winnych. Do gry wchodzi Clayton Minor (Stephen Dorff), bezwzględny egzekutor mafii z Nowego Orleanu, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy i wymierzenie kary.

Sytuacja szybko eskaluje, gdy zagrożenie zaczyna dotykać najbliższych Shelby’ego. W obliczu realnego niebezpieczeństwa mężczyzna jest gotów zrobić wszystko, by ocalić rodzinę.

„Mob Land” to debiut reżyserski Nicholasa Maggio. Film powstał w zaledwie jedenaście dni, co tylko podkreśla jego surowy, intensywny charakter i tempo narracji. To opowieść, która nie zostawia wiele miejsca na oddech i przypomina, że w świecie przestępczym jeden błąd potrafi kosztować wszystko. Film zobaczymy już dziś, w środę 22 kwietnia o godz. 20:00 na antenie TV Puls.

