Dorota Wellman bez hamulców na ramówce TVN. Gwiazdy oberwały

Podczas prezentacji wiosennej oferty TVN-u ze sceny poleciały kąśliwe żarty, a część gwiazd musiała wykazać się naprawdę grubą skórą. Publiczność momentami się śmiała, ale w powietrzu wyraźnie wisiało lekkie napięcie.

Sceniczne szpileczki na otwarcie ramówki

Impreza ramówkowa TVN-u zaplanowana na 17 lutego miała tradycyjny cel: pokazać wiosenną ofertę stacji i zgromadzić na jednej scenie jej największe nazwiska. Na ściance pojawiły się dziesiątki znanych twarzy, były wywiady i obowiązkowe pozowanie do zdjęć. Wydarzenie prowadzili m.in. Maciej Dowbor oraz Dorota Wellman, która szybko nadała wieczorowi ostrzejszy ton.

Start należał do promocji serialu kryminalnego „Młode gliny”. Prowadząca już na wejściu pozwoliła sobie na uszczypliwy komentarz dotyczący wieku obsady. – „Młode gliny nie do końca” – rzuciła ze sceny. Chwilę później skomentowała stylizację jednej z aktorek słowami: – „O, Ania. [...] Mnie ukradli radiowóz, tobie spodnie”, odnosząc się do, faktycznie, mocno krótkiej spódniczki Anny Dereszowskiej.

Dorota Wellman nie szczędzi złośliwości

Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej zaczepna, gdy na celownik trafił kolejny z aktorów serialu. Ze sceny padło pytanie: – „Panie Kojak, pan wymyślił tę grupę młodych glin?”. Gdy Robert, aktor z charakterystycznym brakiem fryzury, poprosił o powtórzenie, bo nie dosłyszał, prowadząca podsumowała go krótko: – „Jeszcze głuchy”.

Na tym nie koniec. Kiedy Koszucki zaczął dziękować produkcji, weszła mu w słowo: – „Już się podlizałeś, teraz powiedz, co robisz”. W stronę Dereszowskiej padło z kolei zdanie: – „Miła to ty nie jesteś” – bez doprecyzowania, że chodzi o graną przez nią postać. To wyjaśnienie dopowiedziała dopiero sama zainteresowana.

Nudna Chylińska?

Na scenie pojawiła się także Agnieszka Chylińska, która mówiła o debiucie Pauliny Krupińskiej w roli prowadzącej oraz o powrocie Agustina Egurroli do programu. Wypowiedź została jednak przez Wellman przerwana. – „Aguś, ja rozumiem, że odkryłaś talenty Pauliny i Agustina, ale ludzie byli jacyś w ogóle? Będzie ktoś występował w programie?” – padło ze sceny.

Wokalistka próbowała kontynuować, po czym zwróciła się wprost do prowadzącej: – „Już cię znudziłam?”. Odpowiedź była krótka i bez znieczulenia: – „Trochę tak”. Publiczność reagowała śmiechem, ale niektóre wymiany zdań brzmiały bardziej jak słowne szpile niż niewinne żarty. Ramówka, jak widać, potrafi dostarczyć emocji jeszcze zanim cokolwiek trafi na antenę.

