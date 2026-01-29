„Dziwny Grek nakręcił jeden z najlepszych filmów roku”. Teraz obejrzycie go w sieci

W 2023 roku Yorgos Lanthimos, znany z takich głośnych tytułów jak „Lobster” czy „Kieł” dał nam „Biedne istoty”, a rok później świat oczarowały jego „Rodzaje życzliwości”. W 2025 roku wrócił z kolejnym hitem – „Bugonią”, na podstawie scenariusza napisanego przez Willa Tracy'ego. To remake południowokoreańskiego filmu „Save the Green Planet”.

Piszą, że to najlepszy film roku i perła w dorobku znanego reżysera. Teraz trafił do sieci

„Bugonia” opowiada o dwójce przyjaciół, którzy są niemalże opętani teoriami spiskowymi. W związku z jedną z nich postanawiają porwać wpływową dyrektorkę generalną dużej korporacji, ponieważ są przekonani, że jest ona kosmitką, mającą na celu zniszczenie ziemi. Oprócz Stone w filmie zagrali Jesse Plemons, Aidan Delbis, Alicia Silverstone i Stavros Halkias.

Film miał światową premierę w październiku 2025 roku, a w listopadzie pojawił się na ekranach polskich kin. Oto, co pisali o nim polscy widzowie, którzy mieli szansę oglądać film na dużym ekranie. „To jeden z najlepszych i najcelniej »skrojonych« filmów Lanthimosa. Działa zarówno jako thriller, satyra i wiwisekcja naszych informacyjnych lęków i nastawienia do teorii spiskowych”; „Piękne studium kontrastu, od fanatyzmu i socjopatii przez korporacyjną znieczulicę aż po czułe człowieczeństwo. Jakże aktualna wizja świata, który traci rozum”; „Ten dziwny Grek znów to zrobił – nakręcił jeden z najlepszych filmów roku”; „Kolejny raz Grek pokazuje, że zna się na robocie. W mojej opinii najcelniejszy Lanthimos, świetnie działający jako komentarz społeczny. Jesse Plemons dostaje tutaj sporo placu i pięknie szarżuje, posypią się nominacje”.

I posypały. „Bugonia” otrzymała cztery nominacje do Oscara, trzy nominacje do Złotych Globów i aż pięć nominacji do nagród BAFTA. Otrzymała także Nagrodę Specjalną na MFF w Wenecji i Europejską Nagrodę Filmową.

Film obejrzycie od środy 28 stycznia w sieci. Znajdziecie go na platformie Apple TV. To idealny moment, by nadrobić seans jeszcze przed Oscarami!

