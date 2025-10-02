Mroczny thriller nadchodzi. Premiera w niedzielę

Film „Podły, okrutny i zły” z Zakiem Efronem to produkcja, która pokazuje, jak niebezpieczna mieszanka uroku, manipulacji i chłodnej brutalności uczyniła z Teda Bundy’ego pierwszego „celebrytę” wśród morderców. Emisja już w ten weekend.

Ted Bundy. Charyzmatyczny potwór

Biograficzny thriller Joego Berlingera miał premierę na festiwalu Sundance w 2019 roku i szybko przyciągnął uwagę krytyków. W filmie Zac Efron wciela się w Bundy’ego, a u jego boku występuje Lily Collins jako partnerka Liz Kendall. Obsada robi wrażenie, bo na keranie pojawiają się także Jim Parsons, John Malkovich, Angela Sarafyan i James Hetfield.

„Podły, okrutny i zły” opowiada historię głośnego procesu i zbrodni Bundy’ego oczami kobiety, która latami wierzyła w jego niewinność. Liz Kendall musiała zmierzyć się z rozdźwiękiem między obrazem troskliwego ojczyma i partnera a oskarżeniami o brutalne morderstwa.

Historia procesu stulecia

Bundy brutalnie zamordował co najmniej 30 młodych kobiet w latach 70., choć rzeczywista liczba ofiar mogła być dużo wyższa. Jego metoda była zawsze podobna. Udawał osobę ranną lub potrzebującą pomocy, zdobywał zaufanie, a potem uderzał. Jednocześnie potrafił budować wizerunek szanowanego obywatela. Pracował w biurze Republikanów, a w domu uchodził za czułego partnera i ojczyma.

Film nie epatuje scenami zbrodni, ale skupia się na fenomenie Bundy’ego. Jego proces był pierwszym w historii USA transmitowanym przez telewizję, a morderca zdobywał sympatię opinii publicznej. Kobiety wysyłały mu listy miłosne, przychodziły na rozprawy i mówiły, że „nie wygląda jak morderca”.

Premiera w Stopklatce

Zac Efron w roli Bundy’ego pokazuje, jak łatwo urok i charyzma mogą ukrywać psychopatyczną naturę. Film „Podły, okrutny i zły” obejrzymy w Stopklatce już 5 października o 20.00. Stacja zaplanowała też powtórkę – 10 października o 22.05.

