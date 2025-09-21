6 filmów jak „Czwartkowy Klub Zbrodni”. Czekają na odkrycie

„Przytulne kryminały” podbijają serca widzów. Oto filmy idealne na jesienne wieczory.

Kryminał, który otula jak koc

Świat pełen chaosu sprawia, że coraz częściej sięgamy po filmy lekkie, poprawiające humor i dające chwilę wytchnienia. Jednocześnie wciąż czekamy na dreszczyk emocji towarzyszący odkrywaniu zbrodni i tajemnicy. Ktoś kiedyś wpadł na to, by połączyć komedię z kryminałem i tak właśnie powstał wyjątkowy podgatunek kina — „cozy crime”, czyli przytulny kryminał. Tutaj trup może pojawić się na ekranie, ale bez krwawych szczegółów, a zagadkę rozwiązuje nie pijany detektyw z problemami emocjonalnymi, ale prowadzą bohaterowie, których od pierwszych sekund da się polubić.

Jednym z najnowszych przykładów tego gatunku jest „Czwartkowy Klub Zbrodni”, historia czwórki seniorów z domu spokojnej starości, którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy. Gdy deweloper zagraża ich spokojowi, a w pobliżu dochodzi do morderstwa, starsi państwo postanawiają sami rozwiązać zagadkę. Film oparty na bestsellerowej powieści łączy humor, przyjaźń i brytyjski klimat z prawdziwą kryminalną łamigłówką.

W klimatach podobnych do „Czwartkowego Klubu Zbrodni”

Co jeśli czujesz niedosyt po obejrzeniu tego filmu, na który czekały tysiące widzów, a wielu… się jednak na nim zawiodło? Bez obaw. Na platformach streamingowych znajdziesz niejeden film podobny fabułą lub atmosferą do „Czwartkowego Klubu Zbrodni”. Wybraliśmy najbardziej reprezentatywne dla tego gatunku produkcje. Jest wśród nich opowieść o kolejnym literackim klubie, kryminał z nutką świątecznej atmosfery, historia wojenna oparta na faktach, wakacyjna przygoda a trupem na jachcie, a nawet historia młodszej siostry Sherlocka Holmesa i polski akcent „cozy crime”, na dodatek rozgrywający się w sielskich klimatach Podkowy Leśnej.

„Enola Holmes”



„Enola Holmes” to pełna energii opowieść o młodszej siostrze Sherlocka Holmesa. W tej roli Millie Bobby Brown, która mierzy się z zaginięciem matki, uciekając przy tym przed braćmi i wikłając się w romans z młodym wicehrabią. Sukces filmu zaowocował kontynuacją — „Enola Holmes 2”.



„7 kobiet i tajemnica”



„7 kobiet i tajemnica” przenosi widzów do zaśnieżonego domu, w którym dochodzi do morderstwa patriarchy rodziny. Siedem kobiet, każda z własnym sekretem, zaczyna wzajemnie się oskarżać, tworząc mieszankę humoru i napięcia.



„Stowarzyszenie Literackie i Miłośników Placka ziemniaczanego z Guernsey”



„Stowarzyszenie Literackie i Miłośników Placka ziemniaczanego z Guernsey” to produkcja osadzona w 1946 roku. Pisarka Juliet Ashton (Lily James) odkrywa niezwykły klub książki założony w czasie okupacji i poznaje historie jego członków. Z pozoru mniej kryminalny, ale za to pełen emocji film również wpisuje się w przytulny nurt.



„W jak morderstwo”



Rodzimym przykładem „cozy crime” jest „W jak morderstwo”. Akcja dzieje się w Podkowie Leśnej, gdzie gospodyni domowa Magda (Anna Smołowik), wielbicielka kryminałów, odkrywa ciało młodej kobiety. Choć oficjalne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora (Paweł Domagała), to Magda wykazuje się znacznie lepszym detektywistycznym nosem. Podejrzanych nie brakuje, a wątek prowadzi nawet do egzotycznego Kataru.



„Operacja Mincemeat”



Choć to historia wojenna, oparta na prawdziwych wydarzeniach, to znajdziemy w niej humor, brytyjską finezję i nietypowe podejście do tajnych misji. Agenci próbują oszukać Niemców, podrzucając im spreparowane dokumenty przy zwłokach podstawionego oficera.



„Murder Mystery”



Fani lżejszych klimatów z pewnością sięgną po „Tajemnicę morderstwa”. Jennifer Aniston i Adam Sandler wcielają się w małżeństwo, które w czasie wakacji w Europie trafia na jacht pełen podejrzanych gości. Gdy gospodarz ginie, każdy może być winny. Komedia z wątkiem kryminalnym doczekała się drugiej części — „Murder Mystery 2”.Czytaj też:

